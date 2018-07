Muž držel v americkém supermarketu 50 rukojmí. Při přestřelce zemřela žena

Proč muž začal po poledni střílet na svou babičku, policisté nevědí. Zasáhl ji sedmkrát a žena je nyní v kritickém stavu. Kromě ní postřelil ještě jednu mladší ženu a přinutil ji, aby odjela s ním.



Policisté vůz pronásledovali a stříleli po něm. Ozbrojenec nakonec narazil do sloupu poblíž obchodu Trader Joe’s a vběhl dovnitř. Lidé padali na zem, když policisté po prchajícím dál stříleli.

Některým se podařilo uniknout okny, další se zabarikádovali ve vedlejších místnostech. Celkem bylo v té době v obchodě asi čtyřicet lidí.

Na místo dorazila zásahová jednotka a osmnáct sanitek. Policisté nahlíželi dovnitř s pomocí zrcadel a vyjednávač se snažil střelce přimět k tomu, aby rukojmí propustil.

O půl sedmé večer místního času (v neděli 01:30 SELČ) si muž sám nasadil želízka a vyšel předními dveřmi ven spolu se čtyřmi rukojmími. Policie ho vzala do vazby a oznámila, že muž má zranění na ruce.

Velitel policie Michael Moore řekl, že muž střílel na pronásledující policisty ještě před obchodem a přitom zemřela jedna žena. Není však jasné, zda ji zasáhla střela útočníka nebo odvetná palba policistů, píše britský list The Guardian. Podle CNN s odkazem na ženina bratra šlo o zaměstnankyni obchodu Melydu Coradovou, která v Trader Joe’s pracovala zhruba čtyři roky.

Šest lidí bylo převezeno do nemocnice, ale nikdo z nich nemá střelné zranění. Policie posléze dostala z auta i mladší ženu, kterou útočník postřelil a přinutil nastoupit do vozu, a spolu s ostatními zraněnými nechala odvézt do nemocnice.