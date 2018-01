Až 54 afrických zemí chce po Trumpovi omluvu za "všechny pr*ele světa"

Patologický narcismus, demence, Alzheimerova porucha, těžká paranoia. To všechno jsou diagnózy, které odborníci i laici...

Já a blb? Jsem génius, soptí Trump kvůli knize ze zákulisí Bílého domu

Amerika mrzne, a tak každý, kdo může, sedí doma u kamen a čte si. Co? No přece „Fire and fury“, skandální knihu drbů ze...