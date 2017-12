Americká armáda bude přijímat transgenderové rekruty Trumpovi navzdory

Americká armáda začne od nového roku poprvé přijímat do svých řad transgenderové rekruty. Podle agentury Reuters to v sobotu uvedl mluvčí Pentagonu. Armáda se tak podřídí rozhodnutí federálních soudů. Ty zrušily zákaz přijímat do armády osoby se změněným pohlavím vydaný prezidentem Donaldem Trumpem.