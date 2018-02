„Zemanovce“ povzbudil sjezd ČSSD, mluví o fúzi. Hamáček je proti

„Je třeba vzít vážně situaci na levici a netříštit síly. Pokud se ČSSD obrodí – a nové vedení k tomu dává naději –, máme se bavit minimálně o nějaké hodně těsné spolupráci,“ řekl MF DNES Veleba. „Program s ČSSD máme v podstatě stejný,“ dodal předseda strany, která před více než osmi lety vznikla paradoxně sociálním demokratům zčásti natruc kvůli tomu, že ČSSD přestala podporovat svého dřívějšího předsedu Miloše Zemana.

„Musíme se vážně zamyslet nad tím, co s SPO dál. Není možné si namlouvat, že pojedeme dál, že oprášíme program, že to zvládneme. Ta značka je už poškozená, viděli jsme náš výsledek v posledních parlamentních volbách, nemyslím, že bychom to sami ustáli,“ varuje Veleba. „Přitom máme dost lidí, kteří chtějí pracovat, bylo by škoda ztratit ten potenciál,“ tvrdí. Nový impulz mu prý dal výsledek nedělního sjezdu ČSSD.



„O něčem podobném slyším poprvé, ale považuji to spíše za zbožné přání některých představitelů SPO,“ podivil se nápadu nový šéf ČSSD Jan Hamáček.

„Samozřejmě dáme prostor našim komunálním zastupitelům, aby se rozhodli, zda budou na své úrovni s někým spolupracovat. Ale rozhodně se nechystáme k nějaké centrální spolupráci s žádnou stranou. A už vůbec ne s SPO,“ má jasno Hamáček. O spojení prý neuvažuje ani pro další volby.

„Ve volbách nezískali ani půl procenta hlasů. Paktují se s Okamurou. A Mynář s Nejedlým na kandidátce, to by taky nebyla žádná výhra,“ vysvětluje další z výrazných představitelů ČSSD, proč strana neuvažuje o spolupráci.