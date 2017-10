K utajování informací o vraždě Kennedyho není důvod, tvrdí soudce

Prezident Donald Trump zablokoval zpřístupnění plného objemu archivovaných listin se zdůvodněním, že jejich zveřejnění by ohrozilo národní bezpečnost USA. Podle amerických médií se tak stalo údajně na poslední chvíli a na nátlak Ústřední zpravodajské služby (CIA) a Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI).

„Zkrátka si nemyslím, že v archivovaných dokumentech jsou informace, které opodstatňují jejich pokračující utajení,“ řekl soudce John Tunheim v rozhovoru s Politico.

Dokumenty, které odtajněny nebyly, podle čtvrteční zprávy CIA mohou zahrnovat „informace o zájmech CIA, současných a bývalých zaměstnancích CIA, podrobnosti o metodách vyšetřování a informace o partnerstvích, která jsou nadále relevantní při ochraně státu“.

Bílý dům v prohlášení uvedl, že Trump „vyzval úřady k bezprecedentní transparentnosti a požádal je, aby redigovaly jen to nejnutnější... Americký Národní archiv proto zveřejní další dokumenty, které budou redigovány jen v ojedinělých případech, a to do 26. dubna 2018“.

Zlomek nejdůležitějších informací

Dokumenty, které byly zveřejněny ve čtvrtek, podle historiků zahrnují jen zlomek utajovaných spisů. Poslední část spisů, jejichž odtajnění historici očekávali, zahrnuje více než 3100 dokumentů, které byly tajné a asi 30 000 dalších, které byly v průběhu let vydány, ale část obsahu byla začerněna. Tunheimova rada, kterou v roce 1992 Kongres pověřil prostudováním informací kolem atentátu, měla přístup ke všem spisům.

Nově zveřejněné informace podle Rexe Bradforda, předsedy nevládní organizace Mary Ferrell Foundation, která zdigitalizovala statisíce dokumentů spojených s Kennedyho vraždou, zahrnují pouze 52 dokumentů, které byly naprosto tajné. „Půjčím si výraz... Smutné,“ řekl Bradford a použil tak slovo, které ve své kritice často používá prezident Trump.

Značná část informací, které kolují o „nově“ zveřejněných dokumentech v médiích navíc není nová, podotýká Politico.

Utajení dokumentů na poslední chvíli

Zpravodajský server BBC například v pátek napsal, že britské noviny dostaly 25 minut před Kennedyho vraždou anonymní tip o „převratné události“, která se stane v USA. Na informaci ale na základě jiných spisů v roce 1995 upozornili britští experti.

Historici rovněž se zájmem upozorňovali na interní zprávu FBI z 24. listopadu 1963, kdy majitel dallaského nočního klubu Jack Ruby zabil Oswalda. Ve zprávě tehdejší šéf FBI John Edgar Hoover napsal: „hlavně, abychom vydali něco, čím přesvědčíme veřejnost, že Oswald je opravdový vrah“. Podle řady historiků však tehdejší náměstek ministra spravedlnosti Nicholas Katzenbach řekl něco podobného, což dokládá spis zveřejněný již dávno.

Mnoho historiků bylo rovněž velmi překvapeno, že vláda odmítla zveřejnit část dokumentů na poslední chvíli. Na základě zákona z roku 1992, prostřednictvím kterého byla zřízena rada, jež měla zkoumat spisy o atentátu, měly utajované dokumenty být zveřejněny 26. října 2017 automaticky, pokud prezident po konzultaci se zpravodajskými službami nenařídí, aby zůstaly tajné.

Všechny nově odtajněné dokumenty o vraždě Kennedyho si můžete v angličtině projít v tomto odkazu.