Kauza ČKD: Účetní napověděla detektivům o roli Speychala, pak to popřela

Koncem dubna detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili celkem dvaadvacet lidí kvůli rozsáhlým daňovým únikům – mezi nimi i miliardáře a bývalého majitele hokejové Sparty Petra Speychala. Případ se týká společnosti ČKD Praha DIZ, kterou Speychal dříve ovládal.

Jak později zjistila MF DNES, klíčovou roli v kauze policie připisuje společnosti Finpex. Ta byla podle nich místem, kde vznikaly fiktivní faktury. Finpex vedl účetnictví asi osmi desítkám firem – často dodavatelům nebo subdodavatelům ČKD.

Finpex ovládal prostřednictvím kyperských společností Petr Gregor – muž, který byl podle policie Speychalovým pobočníkem. Například měl přístup k miliardářovu soukromému kontu. Když měl jeho roli detektivům popsat sám Speychal, řekl, že dohlížel na to, aby lidé v jeho firmách „nekradli“.

Přímá vazba, mezi Speychalem a Finpexem však detektivům chybí. Že však Speychal mohl mít na dění v této firmě vliv, vyšetřovatelům ukázala výpověď bývalé jednatelky Finpexu Bohdany Šeredové.

Speychalovo pravidlo

Když totiž policisté Šeredové řekli, aby jim popsala, kdy a jak přicházela se Speychalem do kontaktu, dostalo se jim poměrně překvapivé odpovědi.

„Osobně jsem byla v jeho kanceláři dvakrát, kde mě seřval za mé pochybení. Řešil stížnost klienta Finpexu na mé chování, ale proč to řešil on, to nevím,“ uvedla do protokolu. „Vím, že platilo pravidlo, že když někdo šel k němu třikrát, skončil,“ dodala.

Přesto Šeredová později popřela, že by Speychalovo chování napovídalo, že má na dění ve Finpexu vliv. „Nepřicházeli jsme s ním do styku, neřešili jsme s ním záležitosti Finpexu. Nedával nám žádné pokyny,“ shrnula.

Policie vyčíslila škodu v případu na více než 850 milionů korun. Část údajných fiktivních faktur má podle nich souvislost se stavbou tunelu Blanka, na které se ČKD Praha DIZ podílela. Peníze z podvodů podle detektivů končily na kontech takzvaných faktoringových firem (za některými z nich stál sám Speychal, myslí si policisté – pozn. red.), které skupují krátkodobé pohledávky, nebo přímo na soukromém účtu Petra Speychala. Nelegální peníze údajně sloužily také k financování hokejových klubů HC Lev Praha a HC Sparta Praha, které Speychal dříve vlastnil.