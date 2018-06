SPD dostalo nejvyšší pokutu od dohledového úřadu, musí zaplatit 100 tisíc

Informaci o dosud nejvyšší pokutě od této instituce přinesl server Seznam zprávy. Redakci iDNES.cz ji vzápětí potvrdil pracovník úřadu. Sdělení také vyplývá z tiskové zprávy, která však nejmenuje konkrétní politický subjekt.

Hnutí se podle úřadu dopustilo čtyř přestupků. „Všechny souvisely s volebními kampaněmi před říjnovými sněmovními volbami a lednovými doplňovacími volbami do Senátu v obvodě 39 – Trutnov. Sankci úřad udělil formou příkazu, a trestané hnutí tak proti rozhodnutí může podat odpor,“ je uvedeno v tiskové zprávě. Pokud by tak SPD učinilo, znamenalo by to zrušení příkazu a projednání věci ve správním řízení.

Mluvčí SPD Michaela Dolenská iDNES.cz sdělila, že celou věc nebudou komentovat. „Je zřejmé, že je nutné využít všech legitimních právních kroků v dané věci, které jsou a budou konány,“ odpověděla na dotaz, jestli se bude hnutí nějak bránit proti rozhodnutí úřadu.

SPD se stal osudný e-shop, který provozuje poslanec Lubomír Volný. Úřad vyhodnotil, že v e-shopu se nabízejí propagační předměty, proto Volný jakožto fyzická osoba dělá SPD kampaň a měl nejpozději tři dny před hlasováním v obou volbách zveřejnit údaje o bezúplatném plnění, které svoji agitací hnutí zajistil.



„Druhým přestupkem je skutečnost, že údaje o tomto bezúplatném plnění nebyly uvedeny ve zprávě o financování kampaně z obou volebních klání. Zbylé dva přestupky se týkaly pouze doplňovacích senátních voleb v trutnovském obvodě,“ píše úřad v tiskové zprávě.

Hnutí podle něj v zákonné lhůtě, tedy do 90 dní od vyhlášení výsledků voleb, nezveřejnilo zprávu o financování kampaně a nezaslalo úřadu veškeré účetnictví týkající se kampaně.

Pro SPD je to tak další pokuta od dohledového úřadu. V únoru mu uložil pokutu 45 000 korun za protiprávní transakci na volebním účtu. SPD na konci ledna totiž předčasně převedlo z volebního účtu přes 600 000 korun, ačkoli peníze musí zůstat na účtu 180 dnů po vyhlášení výsledku voleb, což bylo až ke konci dubna. Hnutí peníze na účet vrátilo, hrozila mu pokuta až půl milionu korun.