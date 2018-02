SPD je dle Pelikána fašistické hnutí, to už na něj chystá trestní oznámení

„Pro mě je nepřijatelné být ve vládě, která se bude jakkoliv opírat o SPD,“ zopakoval Pelikán v rozhovoru pro Hospodářské noviny. Stejný názor zastává také jeho kolega z ministerstva dopravy Dan Ťok (více o stranických postojích k možným koaličním partnerům čtěte zde).

Podle Pelikána může Okamura za podporu požadovat různé protislužby. „A já se nechci dostat do pozice, kdy budu muset nějakým způsobem korigovat své názory nebo postupy podle toho, co chce nebo nechce fašistická strana,“ prohlásil ministr v demisi.

Reakce hnutí SPD přišla krátce nato. Pelikánovy výroky posoudí právníci. „Po komunikaci s právníky podáme na pana ministra trestní oznámení, neboť je nutné hájit půl milionu voličů SPD a tisíce našich členů před sprostotou podobných výroků,“ uvedla strana v tiskové zprávě.



Pelikán další vyjádření na jednání SPD odmítl. „Nebudu se vyjadřovat ke každé hlouposti,“ napsal iDNES.cz.

Podle SPD je Pelikán neschopný ministr, který svůj úřad nezvládá. „Smyslem podobných prohlášení pana ministra Pelikána, je především poškodit hnutí ANO a zabránit smysluplnému a konstruktivnímu jednání o sestavení nové vlády,“ doplnilo SPD.

„Takovéto nálepkování má za cíl hnutí SPD v očích občanů dehonestovat, aby bylo co možná nejméně úspěšné. Je to samozřejmě nesmysl a pan ministr by měl vážit slova,“ reagoval na Pelikána poslanec SPD Radek Rozvoral, který je členem předsednictva strany.

Premiér Andrej Babiš ve středu zahájí debatu s novým vedením ČSSD o vládě. Vyjednávání ale nemusí jít hladce, v rozhovoru pro MF DNES řekl, že nechce akceptovat usnesení ČSSD, že se vláda za žádnou cenu nebude opírat o podporu poslanců z SPD (více v článku Dohoda s ČSSD nebo SPD? Uvidíme, řekl Babiš).