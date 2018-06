Španělští poslanci budou hlasovat o nedůvěře vládě. Čeká se, že padne

Návrh na vyslovení nedůvěry vládě podali socialisté minulý týden poté, co soud zveřejnil vysoké tresty pro více než dvacítku bývalých regionálních politiků a funkcionářů vládní Lidové strany (PP). Verdikt se týká jedné z větví rozsáhlé korupční kauzy a skutky v této části se staly v letech 1999 až 2005.



Lídr španělských socialistů Pedro Sánchez slíbil dialog s katalánskou separatistickou vládou i to, že bude respektovat již částečně schválený rozpočet. Těmito dvěma sliby přesvědčil nerozhodnuté baskické a katalánské nacionalisty, aby mu pomohli v hlasování proti vládě.

„Znovu postavíme mosty ke všem autonomním regionům a navážeme dialog s novou katalánskou vládou,“ prohlásil ve čtvrtek Sánchez na jednání dolní komory parlamentu. Vztahy s Katalánskem se vyostřily loni na podzim poté, co tamní regionální vláda uspořádala referendum o nezávislosti a Madrid poté převzal správu nad Katalánskem. Rajoy dialog s katalánskými separatisty odmítal.

Rajoy se ve čtvrtek před poslanci hájil tím, že nikdo z jeho ministrů ani ze současného vedení PP odsouzen nebyl a že korupce se objevuje ve všech stranách. „Uznávám, že v PP byla korupce, ale PP není zkorumpovaná strana, od té doby, co tyto nepravosti vypluly na povrch, jsme vyhráli troje volby,“ řekl Rajoy, který si vysloužil potlesk usmívajících se poslanců jeho strany. Socialisty Rajoy obvinil ze snahy dostat se k moci.

Premiér má rovněž možnost sám rezignovat ještě před hlasováním. Pokud by se rozhodl k tomuto kroku, který dosud odmítal, muselo by se konat hlasování o důvěře vládě. V případě, že by Rajoy důvěru nezískal, mohl by se o to pokusit někdo jiný.

Premiéra vedle jeho strany podpoří jen dosavadní tichý partner menšinové lidovecké vlády Ciudadanos, kteří požadují jeho demisi, nechtějí však podpořit Sáncheze jako premiéra. Vůdce socialistů se jím stane ihned poté, co bude návrh na nedůvěru odhlasován. Sánchez slíbil, že poté rozhodne o termínu vypsání předčasných voleb.



Politická krize na Pyrenejském polostrově

Politická krize panuje na poloostrově už od minulého roku. Katalánci 1. října v referendu hlasovali pro nezávislost a katalánský parlament 27. října následně vyhlásil nezávislost na Španělsku. Mariano Rajoy v reakci odvolal tamní regionální vládu, jejíž část skončila ve vazbě a pět jejích členů včetně sesazeného Puigdemonta, katalánského expremiéra, odjelo do Belgie.

VIDEO: Rajoy je poprvé od krize v Barceloně. Vrátíme sem demokracii, slíbil

Volby v prosinci opět vyhráli separatisté a nový katalánský premiér Quim Torra v polovině května vyzval ústřední vládu v Madridu, aby ukončila přímou správu nad Katalánskem. Podle něj chtějí separatisté nově vést s Madridem dialog.



Ustanovením nové katalánské vlády má přímá správa Madridu vypršet automaticky. Španělský premiér Mariano Rajoy ale upozornil, že ji opět může obnovit, pokud se nový kabinet bude dopouštět protiústavních činů.