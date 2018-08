Útok na evropský rekord: ve Španělsku a Portugalsku čekají až 48 stupňů

Vysoký stupeň pohotovosti ve středu kvůli vlně vedra platí v osmi provinciích v jihošpanělské Andalusii a v okolí metropole Madridu. Nižší stupeň pohotovosti je v dalších dvou desítkách španělských provincií.



Úřady nabádají občany, aby nevycházeli ven v hodinách, kdy je sluneční záření nejintenzivnější, aby dostatečně pili vodu a snažili se v domech a automobilech udržovat co největší chlad, napsala agentura AP.

Mezi čtvrtkem a sobotou by se teploty na některých místech Španělska a Portugalska mohly podle britského listu The Sun vyšplhat až na 48 stupňů Celsia. To je evropský teplotní rekord, který zaznamenali v roce 1977 v Aténách.

Ve Španělsku byla dosud nejvyšší naměřená teplota 47,3 stupně a v Portugalsku 47,4 stupně Celsia. V Portugalsku je nyní kvůli mimořádně horkému a suchému počasí připraveno téměř 11 tisíc hasičů, kteří s pomocí 56 letadel mohou zasáhnout v případě lesních požárů.

Vlna veder však nesužuje jen Pyrenejský poloostrov. Švédsko a především Řecko v posledních dnech zasáhly tragické požáry, extrémní vedro je i v Japonsku, Francii, Německu či Česku.