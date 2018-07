VIDEO: Migranti se vylodili na španělské pláži, překvapili turisty

10:02 , aktualizováno 10:02

Přes třicet migrantů v pátek ilegálně připlulo v gumovém člunu ke španělskému pobřeží. Unikli při tom policejní lodi a pak se rozutekli po pláži do blízkého lesnatého terénu, přičemž zaskočili i turisty v okolí. Do Španělska letos míří více migrantů než do Itálie.