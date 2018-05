Do Evropy na vodních skútrech. Migranti volí tuto variantu stále častěji

Z Ceuty je to do Španělska přes Středozemní moře vzdušnou čarou jen 14,3 kilometru. A právě toho využíval marocký gang, který ze španělské enklávy v severní Africe pašoval do Evropy migranty a konopí.

Nyní sklapla past. Španělská policie při razii na sedmi adresách v Almeríi zatkla celkem devatenáct Maročanů, zabavila 11,6 kilogramu drog a 15 000 eur. Členové gangu měli podle Europolu povolení k pobytu v Evropě, především ve Francii, Itálii a Španělsku.

Gang kontaktoval migranty, kterým se podařilo dostat do Ceuty. Obstaral jim falešné dokumenty a pak je na skútru převezl na druhou stranu Gibraltarského průlivu.

Afričané platili za krátkou cestu 4 000 eur (101 860 korun), za ubytování ve Španělsku si gang účtoval příplatek 500 eur (12 732 korun). Většina migrantů pak pokračovala za příbuznými v Itálii či Francii.

Evropská agentura pro ochranu hranic Frontex upozorňuje, že případů pašování lidí a drog na vodních skútrech v oblasti Gibraltarského průlivu v poslední době přibylo. Tuto metodu používají výhradně marocké pašerácké gangy.

„Z hlediska celkového dopadu na migraci je počet migrantů, kteří jsou tímto způsobem dopravováni, relativně nízký (na člun se vejdou jeden až tři migranti plus řidič). Počet těchto incidentů v posledních několika letech ale prudce roste,“ uvádí zpráva Europolu.

Zatímco cesta z Libye do Itálie se minulé léto díky kontroverzní dohodě italské vlády s libyjskými milicemi do značné míry uzavřela, Španělsko se dostalo do popředí zájmu migrantů. Jejich počet se loni oproti roku 2016 ztrojnásobil a přiblížil se počtu lidí směřujících do Řecka.