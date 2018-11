Dopravním zabijákem je už i elektrokoloběžka. U Barcelony srazila seniorku

Veřejnost se o případu dozvěděla až v listopadu z listů El País a La Vanguardia. Podle nich jeli mladíci na koloběžce maximální rychlostí 30 kilometrů za hodinu. Do ženy narazili v poledne na hlavní třídě Rambla del Carme. Stařenka upadla a udeřila se přitom do hlavy. V kritickém stavu ji převezli do nemocnice, kde po několika dnech zraněním podlehla.

Oběť, jejíž jméno média neuvedla, se pohybovala s pomocí chodítka. Až do nehody se však na svůk věk těšila poměrně dobrému zdraví a často se procházela po okolí, kde ji mnozí znali.

Smrt ženy řeší soud v Esplugues a řidiči koloběžky hrozí za neúmyslné zabití trest jeden až čtyři roky vězení. Vyšetřuje se podezření, že se v osudnou chvíli díval do mobilu. Spolujezdec v kauze figuruje jako svědek.

Španělsko už eviduje i případ, kdy zemřel řidič elektrokoloběžky. Odehrál se 23. října ve městě Sabadell nedaleko Barcelony. Tehdy spadla z koloběžky 40letá žena, kterou následně přejel kamión.



Španělský dopravní úřad nyní navrhuje omezit maximální rychlost elektrokoloběžek na 25 kilometrů za hodinu. Ministr vnitra Fernando Grande-Marlaska ohlásil legislativní změny, které mají vyřešit konflikt mezi chodci a uživateli alternativních dopravních prostředků.

Barcelona loni v srpnu vykázala segwaye, elektrokoloběžky a elektroskateboardy ze svého historického centra. Ve městech jako Madrid a Valencie je zakázáno používání elektrokoloběžek na chodnících.

