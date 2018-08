Španělský premiér čelí kvůli Ceutě první krizi, odpor k běžencům roste

Ani ne dva měsíce po nástupu do úřadu čelí Sanchez výrazné kritice. Dramatické snímky stovek afrických migrantů, kteří minulý týden překonali hranici v Ceutě, vyvolaly masivní odezvu veřejnosti. Podle španělské Civilní gardy se při střetech s migranty zranilo 22 policistů a celkem 602 lidí vniklo na španělské území v severní Africe.

Migranti navíc stále častěji připlouvají do Španělska také na raftech přes Gibraltarský průliv. Podle údajů ministerstva vnitra přišlo do země letos více než 22 tisíc nelegálních přistěhovalců. Za jejich nárůstem stojí nejen příznivé počasí, ale také uzavření řeckých a italských cest.



Uprchlická krize nemohla pro Sancheze a jeho socialisty přijít v horší dobu. Minulý týden zažila vláda první vážný problém, když Kongres neschválil návrh státního dluhu. Většina stran, které podpořily Sancheze při hlasování o nedůvěře proti expremiérovi Marianu Rajoyovi, se nyní zdržela hlasování.

Analytici nicméně neočekávají, že by aktuální migrační situace mohla narušit premiérovu shodu s politickými partnery. „Vzhledem k politické diverzitě stran je vláda ve slabé pozici a bude pro ni těžké převzít iniciativu,“ uvedl pro německý server Deutsche Welle José Fernandez-Albertos ze španělské Národní rady pro výzkum.

Politická novinářka Cristina Fallarasová poukazuje na to, že vláda nemá tolik problém se svými partnery, jako s opozicí. Ta se snaží podle ní otázku migrace zpolitizovat. „Vláda není rozhodnutá, jestli k této záležitosti zaujme tvrdší nebo mírnější postoj. Ani jedno se jim nemusí vyplatit,“ komentuje situaci Fallarasová.

Protiimigrační postoje mohou přerůst v neofrankismus

Zkušenost z minulého týdne by mohla španělskou vládu odradit od přijímání dalších utečenců. Ještě v červnu přitom Španělsko vpustilo do Valencie loď Aquarius, která měla na palubě přes šest stovek migrantů. Ty předtím odmítly přijmout Itálie či Malta.



„Socialisté si uvědomují, že jejich voliči jsou často starší lidé, kteří nedůvěřují politice otevřených hranic. Vědí, že jejich soupeři toho využijí,“ říká politický analytik Luis Cornago, který se specializuje na pravicový populismus.

Nově zvolený lídr opoziční Lidové strany Pablo Casado v neděli zaujal na Twitteru zřetelně protiimigrační postoj. „Miliony Afričanů čekají na příchod do Evropy. Nemůžeme dát povolení všem. Musíme to říct nahlas, i když je to politicky nekorektní,“ napsal. O tři dny později ho ale fotografové zachytili, jak si potřásá rukou s imigranty.

Na Casadova slova reagoval také další pravicový politik, Albert Rivera, který stojí v čele liberální strany Ciudadanos. Rivera v pondělí osobně navštívil Ceutu a obvinil vládu z vytvoření nebezpečného precedensu.



Podle Cornaga panují ve společnosti protiimigrační nálady, které budou chtít pravicové strany v čele s lidovci využít. „Toto téma může být politizováno a pokud existuje politická strana, která tento příběh nabídne, část populace ji podpoří,“ odhaduje analytik.



S tím souhlasí i Fallarasová, podle které se opozice inspirovala přístupem italského ministra vnitra Mattea Salviniho. Debata posledních dní ji přesto překvapila. „Nikdo neočekával tak xenofobní bitvu. Je to nebezpečný postoj, který připomíná neofrankismus. Pokud takoví lidé skutečně dostanou hlasy, budou nezastavitelní,“ říká.