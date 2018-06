Počet žádostí o azyl ve Španělsku opět vzrostl, především z Venezuely

Loni požádalo ve Španělsku o mezinárodní ochranu přes 31 tisíc osob, což je nejvíce za posledních třicet let. Na místní úřady se do května tohoto roku obrátilo se svou žádostí už 17 tisíc lidí, o čemž v pondělí 18. května informovala nevládní organizace Cear. Podle ní nyní čeká na vyřízení 42 tisíc žádostí.

Žádosti 2017 1. Německo: 222 560 žádostí 2. Itálie: 128 850 žádostí 3. Francie: 98 635 žádostí 4. Řecko: 58 705 žádostí 5. Británie: 33 780 žádostí 6. Španělsko: 31 120 žádostí

Letos dorazilo do Španělska podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) už 14 350 běženců z Afriky, z toho 11 700 po moři. Většinu plaveb mezi Španělskem a Afrikou provádí španělská námořní záchranná služba. Mapu těchto plaveb sestavil španělský deník El País.



Organizace Cear na tiskové konferenci rovněž uvedla, že španělské úřady loni vyhověly jen 35 procentům žádostí o azyl, o rok dříve to bylo procentuálně asi dvakrát tolik. Se 31 120 žádostmi se Španělsko loni zařadilo na šestou příčkou v EU za Německo, Itálii, Francii, Řecko a Británii.

V roce 2017 připlulo podle UNHCR z Afriky do Španělska asi 22 100 běženců. Přes šest tisíc migrantů se do Španělska dostalo podzemní cestou z Maroka do španělských enkláv Ceuta a Melilla ležících severu Afriky.

Nejvíce žádostí o mezinárodní ochranu podali ve Španělsku loni i předloni Venezuelané, kteří prchají před autoritářským režimem, a Syřané, v jejichž zemi zuří už sedm let občanská válka.