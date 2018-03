Děti učí v přírodě. Některé potřebují k myšlení pohyb, říká oceněný ředitel

Vyjmenovaná slova učí tak, že nechá žáky nasbírat listy, na které napíšou fixem písmeno, několik listů dohromady tak dává vyjmenované slovo. Děti si pak listy mezi sebou prohodí a skládají slova dohromady. Angličtinu se pod jeho vedením děti učí tak, že napíšou na kartičky anglicky například „malý“ nebo „velký“ a pak hledají odpovídající tvary listů, které ke kartičkám přiřadí.

Petr Daniš je ředitelem vzdělávacího centra TEREZA, které pomáhá učitelům učit děti venku. Snahou je přenést výuku ze školních budov ven.

„České děti jsou venku zhruba tolik jako američtí vězni. Každé druhé české dítě je venku méně než hodinu, každé desáté tam není vůbec. Tento životní styl dětí má své důsledky - epidemii obezity, narůstající poruchy učení a pozornosti, ztrátu kontaktu s realitou. Pokud se některé děti nedostanou ven ve škole, nedostanou se ven vůbec,“ říká Daniš.

Učitelé podle něj chtějí učit venku, jenže neví, jak na to a nemají na to čas. Proto se rozhodl, že jim pomůže. „Zasazujeme se o to, aby se moderní způsoby učení venku, mimo budovu školy a v přímém spojení s reálným světem, staly běžnou součástí výuky v našich školách a zažívalo je každé dítě,“ říká.



Jeho nápady v úterý ocenila porota složená z odborníků na vzdělávání, která mu v rámci soutěže Eduína udělila první místo za inovace ve vzdělávání.



Daniš: Žáci potřebují pohyb, aby mohli myslet

Některé děti podle něj potřebují pohyb k myšlení a pokud se nemohou hýbat, jejich mozek se nedokáže soustředit a děti proto ve třídě zlobí. „Proto jsme přenesli ven i Hejného matematiku, češtinu nebo výtvarnou výchovu,“ uvedl Daniš. Za půl roku projektu se jeho lekce prý dostaly mezi tisíce dětí.



„Učitelům přinášíme informace a rady, ukazujeme jim, že učení venku je pro každého. Není třeba mít drahé pomůcky, většinu toho, co potřebujete, si s dětmi můžete sami vytvořit,“ dodal.



Na druhém místě skončil projekt iWalk - Deportační středisko Uherské Hradiště, který vymysleli tamní studenti střední školy. Ti u příležitosti 75. výročí transportů Židů z Uherského Brodu a okolí vymysleli vzdělávací projekt, který tragické události připomene.

Na třetím místě se umístil projekt Zvol si info, který se zaměřuje na šíření osvěty o mediální gramotnosti a kritického myšlení, a to především mezi středoškolskými studenty.



Svého vítěze volila také veřejnost, do hlasování se přihlásilo přes pět tisíc lidí. Ti první místo udělili vzdělávacím workshopům Paměti Národa.

Oceněn byl i matematik Hejný

Odborníci ze vzdělávací organizace EDUin v rámci soutěže Eduína také každý rok udělují ocenění za celoživotní přínos pedagogice a vzdělávání. Letos takto uvedli do auly slávy profesora Milana Hejného, autora alternativní metody výuky matematiky.

Připomněli kritiku, která na jeho účet zaznívá od některých odborníků (například podle Jednoty českých matematiků výuka Hejného metodou ohrozí rozvoj nadaných matematiků), a vyjádřili mu za organizaci EDUin svoji podporu.

„To, že moji kolegové matematici jsou mimoběžní s tím, co my chceme, mě nepřekvapuje. Mrzí mě ale, že se odmítají přijít podívat na jednu konkrétní hodinu, protože je to pro ně zbytečné,“ uvedl Hejný. „Doufám, že sami učitelé a děti je přesvědčí, že to, co děláme, je radost z matematiky,“ dodal.

Cenu Eduínu založila v roce 2013 organizace zabývající se vzděláváním EDUin na podporu inovací ve vzdělávání. Má upozornit na zajímavé inovativní projekty v českém školství. Do soutěže se může přihlásit každý, kdo je autorem nějaké inovace ve vzdělávání. Přínos projektu by měl být ověřen v praxi. Porota při výběru vítěze zohledňuje míru originality, inovativnost, funkčnost, přínos i přenositelnost.