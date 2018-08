Dostala jen facku, tvrdí soudkyně. Útok na dceru musí znovu řešit soud

Co vypověděl o incidentu ze srpna 2013 soused: „Seděli jsme s manželkou vzadu za barákem a dávali si kafe. Poškozená velmi křičela, byl to spíš brek. Přiběhl jsem k plotu a viděl obžalovanou u zadních dveří baráku, jak drží poškozenou vzadu za vlasy a mlátí ji tam o zeď předkem. Jestli ji bouchla jednou, nebo víckrát si už nepamatuji. Na obžalovanou jsem řval, co blbne, co jančí, ona se otočila a řekla, abych se o to nestaral. Poškozená mezitím utekla.“ zdroj: rozsudek