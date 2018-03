Soudkyně Králová může rozhodovat kauzu trafik, podjatá není

14:55 , aktualizováno 14:55

Soudkyně Helena Králová není podjatá v kauze takzvaných trafik pro poslance, v níž čelí obžalobě expremiér Petr Nečas a jeho manželka Jana (dříve Nagyová). Z justiční databáze vyplývá, že pražský městský soud zamítl stížnost podanou žalobcem. Pokud by se tedy Králová vrátila po rozhodnutí o druhé kárné žalobě do taláru, mohla by ve věci dál vést hlavní líčení.