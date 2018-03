Šéf vrchního soudu: Žalobci žádné podezřelé rozhodnutí Elischera nenapadli

Předseda pražského vrchního soudu Jaroslav Bureš považuje kauzu kolem soudce Elischera za selhání jednotlivce. „Neměl jsem vůbec žádné indicie, že by se mohlo něco takového dít,“ uvedl s tím, že systémově takovému pochybení nejde zabránit. Bureš zdůraznil, že se jedná o velmi závažné obvinění a je zapotřebí vydat rozhodnutí o pozastavení výkonu Elischerovy funkce. „Doporučil jsem panu ministrovi Pelikánovi, aby pozastavení neodkladně vydal,“ řekl.

Bureš také uvedl, že státní zástupci zatím nepodali dovolání proti žádnému z podezřelých rozsudků, o jejichž ovlivnění se píše v obvinění, a nebyly tak přezkoumány Nejvyšším soudem. „Když jsem si ta rozhodnutí četl, tak jsem tam nenalezl jedinou nepřesvědčivou větu, která by mě vedla k otázce, proč tak ten soud rozhodl,“ prohlásil Bureš.

Elischera na setkání s novináři označil za velmi nenápadného člověka. On i jeho kolegové prý nemohou uvěřit tomu, z čeho byl obviněn.

Soudce Ivana Elischera policie zadržela v úterý ráno. Podle obvinění se měl dopouštět ovlivňování soudního řízení tak, že za úplatek snižoval obžalovaným výši trestu. V roce 2016 se ale dopustil daleko závažnějšího pochybení, a to zfalšování důležité právní listiny - doplňku k odvolání obžalovaného Vo Van Nga. Ten Elischer podle obvinění nejen sepsal ve prospěch obžalovaného, ale také jej vytiskl, podepsal Vietnamcovým jménem a odnesl do podatelny vlastního soudu (podrobnosti v článku Odvolal se sám k sobě. Obvinění soudce Elischera popisuje i falšování listin).

Obvodní soud ve čtvrtek poslal Elischera do vazby, protože podle něj existuje důvodná obava, že by soudce mohl působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo opakovat trestnou činnost. Elischerova obhájkyně Lucie Kýčková s vzetím do vazby nesouhlasí a proti rozhodnutí podala stížnost. „Samozřejmě s tím nesouhlasíme, my jsme navrhovali zcela opačný postup,“ uvedla Kýčková.

Společně s Elischerem bylo obviněno dalších pět lidí, u kterých státní zástupci také navrhli, aby je soud poslal do vazby. Soud tak učinil zatím jen u jednoho z nich. Na kauzu dohlíží žalobce Vladimír Pazourek, podle kterého jde o velmi závažný případ. „Vzhledem k tomu, že dozor provádí Městské státní zastupitelství, které je věcně příslušné, tak bych to hodnotil tak, že věc je závažná,“ uvedl.



