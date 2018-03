ŽIVĚ: Pelikán komentuje vazbu pro soudce obviněného z braní úplatků

„Soud shledal dva vazební důvody - vazbu koluzní a vazbu předstižnou, takže z tohoto důvodu byl klient vzat do vazby - s tím, že proti rozhodnutí je podána stížnost,“ řekla jeho právnička Lucie Kýčková.

„Samozřejmě s tím nesouhlasíme, my jsme navrhovali zcela opačný postup,“ dodala. Její klient si s ohledem na citlivost kauzy nepřeje o věci podrobněji informovat. Podle usnesení o zahájení stíhání hrozí Elischerovi až 12 let vězení za přijímání úplatků, zneužití pravomoci úřední osoby a nadržování.

Spolu s Elischerem čelí obvinění dalších pět lidí, u kterých státní zástupci také navrhli, aby je soud poslal do vazby. Žalobce Vladimír Pazourek, který na kauzu dohlíží, novinářům sdělil, že jeho návrhu bylo zatím vyhověno u jednoho z nich. O dalších informace nemá.

Podle Pazourka je kauza závažná. „Vzhledem k tomu, že dozor provádí Městské státní zastupitelství, které není věcně příslušné, tak bych to hodnotil tak, že věc je závažná,“ řekl. Dodal, že případ blíže komentovat nebude. „Vyšetřování teprve započalo, je v raných fázích, takže vyjadřovat se je velice předčasné,“ uvedl.

O Elischerově stížnosti proti obvinění by měl rozhodnout pražský městský soud. Do doby, než bude projednána, soudce zůstane ve vazbě. Pokud by městský soud rozhodl o tom, že vazba není důvodná, musel by být Elischer okamžitě propuštěn na svobodu.

Vazbu pro Elischera, kterého policisté zadrželi v úterý ráno, navrhli žalobci. Podle obvinění soudce Vrchního soudu v Praze přijímal úplatky a ovlivňoval za ně trestní řízení ve prospěch souzených. Elischer se specializoval na drogovou kriminalitu.

Například v jedné kauze z roku 2016 podle policie údajně zfalšoval důležitou právní listinu - a sice doplněk k odvolání obžalovaného Vo Van Nga. Elischer pak podle obvinění sepsal doplněk odvolání ve prospěch obžalovaného, vytiskl, podepsal Vietnamcovým jménem a 12. května 2016 odnesl do podatelny vlastního soudu (podrobnosti k případu najdete v tomto článku).

Případem se zabývá Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ), dozoruje ho Městské státní zastupitelství v Praze.