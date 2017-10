Soud začal projednávat zakázky pošty, manažer Agrotecu odmítl vypovídat

Agrotecu se týká část obžaloby popisující údajnou manipulaci s dodávkami pneumatik a náhradních dílů pro auta České pošty. Manažer dopravní sekce státního podniku Patrik Zeithaml měl zařídit, aby místo veřejné soutěže byla zakázka na dodávku pneumatik přidělena rovnou Agrotecu. Že si tato společnost zaslouží „nadstandardní péči“, prý Zeithamlovi sdělil v roce 2011 tehdejší ředitel České pošty Petr Zatloukal.

Podle obžaloby pak Zeithaml inicioval zrušení soutěže, v níž vyhrála jiná firma, a pneumatiky poště dodával na základě staré smlouvy Agrotec. Těch nakonec pošťáci v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách odebrali přes dvanáct a půl tisíc v hodnotě více než 34 milionů korun, přičemž měla podle obžaloby vzniknout škoda dva a půl milionu. Bez řádné soutěže měl Agrotec získat i zakázku na dodávku náhradních dílů.

Žalobce viní manažera Agrotecu Pavla Richtera, že se snažil udržet přízeň rozhodujících zaměstnanců pošty různými dárky. V říjnu 2013 tak měl nabídnout Zeithamlovi zájezd na fotbalový zápas do Madridu. Richter se u soudu k těmto tvrzením nevyjádřil.

„Laptop nebyl úplatek, ale pozornost k Vánocům“

Soud se v úterý zabýval zejména první větví kauzy, která se týká zakázek na malé stavební práce na pobočkách pošty. Obžaloba tvrdí, že jejich zadávání doprovázela korupce.

Do manipulací byli podle obvinění zapojeni i bývalý zástupce ředitele České pošty Richard Soldán, ředitel odboru investic Jiří Bílek, ředitel nákupu a zásobování Jiří Kouba a referentka odboru přípravy veřejných zakázek Renata Jakubcová. Soutěže měli upravovat tak, aby zakázky získaly předem domluvené firmy.

Podle obžaloby například Soldán získal za jednu zakázku notebook v hodnotě 20 tisíc korun. „Obvinění odmítám,“ bránil se s tím, že nikdy nikomu nechtěl způsobit škodu. Laptop byl prý jen předvánočním dárkem, protože odmítl od podnikatele láhev alkoholu.

„Notebook byl dárek pro dceru,“ vysvětlil a dodal, že by ho jinak stejně koupil. To potvrdil i další obžalovaný, jednatel stavební firmy Radekov Antonín Hadač. „Byl to dárek ke konci roku,“ uvedl Hadač, který vinu stejně jako Jakubcová odmítl.

V úterý vypovídal spolupracující obviněný Martin Sirotek. Vylíčil, že některé zakázky vypracoval po dohodě s vítěznou firmou levněji, než byla vysoutěžená cena. O rozdílovou částku se pak podle něj podělili manažeři pošty a majitel vítězné stavební firmy Ervín Kolárovský. Ten jakoukoli vinu odmítl a rovněž naznačoval, že Sirotek není důvěryhodný svědek, protože měl mimo jiné problémy se zákonem. Sirotek naopak požadoval, aby jeho výslech proběhl v nepřítomnosti obžalovaných, protože z nich má strach.