Stát nemusí platit odškodné za Babišovy výroky po výbuších ve Vrběticích

Zbrojaři žalovali ministerstva vnitra a obrany, protože podle nich nezabránily únikům informací, které Babiš následně zveřejnil. Firma se tím cítila poškozena. Soud ale žalobu znovu zamítl. „Nedůvodnost žaloby vyplývá ze samotných žalobních tvrzení,“ uvedla předsedkyně senátu Irena Saralievová.

„Prohlášení veřejných činitelů ve sdělovacích prostředcích ani neformální sdělování informací těmto činitelům ministerstvy nebo ministerskými úředníky není výkonem státní moci, tudíž nelze aplikovat zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci,“ dodala.

Právní zástupce společnosti Imex Group Lukáš Matuška serveru iDNES.cz sdělil, že s výsledkem spokojený není a nesouhlasí se zdůvodněním soudu. S největší pravděpodobností tedy podá dovolání Nejvyššímu soudu.

Společnost si pronajala dva sklady ve Vrběticích na Zlínsku, které v říjnu a prosinci 2014 explodovaly. Následkem prvního výbuchu zemřeli dva lidé. Po druhé explozi řekl Babiš v diskusním pořadu Otázky Václava Moravce, že firma je velmi kontroverzní. Mimo jiné uvedl, že obdobným problémům jako ve Vrběticích čelil podnik i v Bulharsku a že také vyvážel zbraně do Konga, pro které platí zbrojní embargo.

Firma se vzápětí proti jeho výrokům ohradila s tím, že Babiš lže. Nejdříve podala trestní oznámení a následně i žalobu.

Policie vrbětické exploze vyšetřuje jako úmyslné obecné ohrožení. Munice uskladněná v dalších skladech byla odvezena jinam. Bývalý ministr financí Babiš v televizi poukázal i na to, že v předvečer první exploze do skladu přišel šéf Imexu Petr Bernatík. Firma to potvrdila, návštěva podle ní nebyla ničím mimořádným - majitel přijel zkontrolovat materiál, který se měl vyvážet.



Výbuchy zničily muniční sklad na Zlínsku:



