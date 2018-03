Soud odmítl zrušit spolek zaměřený na pohřby mrtvě narozených dětí

Nezisková organizace Tobit vznikla v roce 2013. Jako první v Česku začala aktivně řešit pohřbívání mrtvě narozených dětí a plodů po potratu. Poukazovala na přístup zdravotnických zařízení, která často komplikovala, nebo dokonce znemožňovala vydání dětí zemřelých před porodem k řádnému a důstojnému pohřbení.

Na konci roku 2014 spolek uváděl, že do té doby uspořádal 13 pohřbů. V dalších letech navázal spolupráci s několika nemocnicemi a začal pohřbívat takzvaně opuštěné mrtvě narozené děti, o které rodiče ve stanovené lhůtě neprojevili zájem. Ostatky dětí ukládali členové Tobitu do pronajatých hrobových míst a inkasovali za to státní příspěvek.