Zloděj chtěl drobné na rohlíky. Kasičku s penězi pro psí útulek vysál brčkem

10:12 , aktualizováno 10:12

Soud v Teplicích poslal na půl roku do vězení muže, který ukradl pár stokorun. Horší než výše škody je to, koho okradl. Vyloupil veřejnou kasičku, do které lidé dávali peníze na pomoc týraným a opuštěným zvířatům. Peníze chce spolku vrátit po návratu z vězení – údajně z kradeného železa