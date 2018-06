Třicetiletý Američan se nechtěl odstěhovat od rodičů, pomohl až soud

Soud před týdnem rozhodl, že Michael musí dům opustit. Zamítl půlroční lhůtu, kterou potomek pro hladké přestěhování požadoval, a k odchodu mu dal týden. To Michael splnil a z domu se odstěhoval jen pár hodin před vypršením lhůty.



Michael zatím ubytování nemá, chce si nejdříve týden pronajímat byt přes internetovou službu Airbnb a poté se přestěhuje k bratrancovi, než si prý najde něco trvalého. Věci, které si od rodičů odvezl, se dočasně rozhodl uložit v pronajatém skladu. Nucený odchod považuje za velkou nespravedlnost a s rodiči se již nikdy nechce vidět.

Z domu rodičů si Michael odstěhoval především hračky, o kterých tvrdí, že patří jeho synovi. Při stěhování došlo i na incident, kdy Michael zavolal na otce policii, protože ho nechtěl pustit do sklepa, aby si tam vzal stavebnici Lego. Otec mu ji nakonec našel a donesl.

Hledání práce se Michael zatím věnovat nechce a tvrdí, že se soustředí na to, aby získal syna do péče. To mu ale již soud v minulosti zamítl. Peníze na živobytí plánuje získat prodejem svého vozu a také tím, že svůj životní příběh zpeněží. Zvažuje rovněž, že své rodiče zažaluje, aby mu vrátili jeho grafiku v ceně několik tisíc dolarů.