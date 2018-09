Extajemník SPD před začátkem procesu kvůli rasistickým výrokům zkolaboval

Krátce po poledni byly schody Obvodního soudu pro Prahu 1 v obležení novinářů a kameramanů. Všichni čekali na začátek procesu s někdejším tajemníkem SPD Jaroslavem Staníkem, který čelí nařčení, že ve sněmovní restauraci pronášel rasistické výroky.

Jednání však skončilo dřív, než začalo, neboť je soud odročil. Podle informací iDNES.cz proto, že Staník zkolaboval.

„Omluvil se ze zdravotních důvodů a řekl, že nechce, aby se to projednávalo v jeho nepřítomnosti,“ uvedl bývalý poslanec Martin Lank (Realisté), který má být jedním ze svědků. Dodal, že se o odročení dozvěděl během dopoledne. Kolem desáté zprávu dostala také bývalá ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (ČSSD), další svědkyně v kauze.

Staník měl podle svědectví některých poslanců prohlásit, že „Židi, homosexuálové i cikáni by měli jít do plynu“. Nyní je obžalován z podněcování k nenávisti a popírání, schvalování a ospravedlňování genocidy. V případě odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

Soudkyně Helena Králová mu za to na konci července uložila trestním příkazem roční podmínku s dvouletým odkladem a vyměřila mu peněžitý trest ve výši sedmdesáti tisíc korun. Staník však podal proti příkazu odpor.

Staník byl tajemníkem SPD do doby, než ho policie na základě jeho výroků obvinila. Podle informací některých médií však stále chodí do Sněmovny a používá při tom kartu tajemníka. Podle hnutí SPD je to proto, že stále předává agendu své nástupkyni.