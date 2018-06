Vyštvali mě od policie, říká pyrotechnik. Teď uspěl s žalobou na vedení

Dnes dvaašedesátiletý muž, který od devadesátých let pracoval u policejní pyrotechnické služby, přišel o znalecké osvědčení pro pyrotechniku v květnu 2014.

Mareš tvrdí, že šlo o pomstu za to, že upozorňoval na nedostatky ve vedení pyrotechnické služby. „Kritizoval poměry, kauzy, nenechával si mluvit do znaleckých věcí, protože klient se rovněž bránil, když vedení po něm chtělo upravovat znalecké posudky,“ vyjmenoval jeho advokát Václav Strouhal.

Když mu nadřízený odebral znalecké osvědčení, které potřeboval ke své práci, byl převelen na jinou pozici. Zkušený pyrotechnik měl v centru Prahy chytat kapsáře. „Honění kapsářů po vnitřní Praze, to mi tedy nešlo, protože jsem na to nestačil. Myslím, že ti, kteří tak cíleně působili, věděli moc dobře, proč to dělají. Holt tam vzájemné sympatie nebyly,“ popsal pro iDNES.cz Mareš.

Proti odebrání znaleckého osvědčení podal Mareš odvolání. Jenže mu přišla odpověď, že ze správního hlediska nejde o rozhodnutí, nelze se tedy proti němu odvolávat. Mareš proto podal žalobu na policejního prezidenta a prvního náměstka. Loni v listopadu jeho žalobu odmítl Městský soud v Praze, který se přiklonil k argumentaci policie.

Pyrotechnik však následně uspěl s kasační stížností u Nejvyššího správního soudu. Ten naopak uvedl, že odebrání znaleckého osvědčení je nutné brát jako rozhodnutí. Výkladem se pak musel řídit městský soud při opětovném projednání žaloby. Ve středu Mareš stáhl žalobu na policejního prezidenta, nápravu chtěl pouze po prvním náměstkovi, čemuž soud tentokrát vyhověl.

Poslechněte si verdikt Městského soudu v Praze:

VIDEO: Poslechněte si verdikt ve sporu bývalého kriminalisty a vedení prezidia Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Senát předsedkyně Viery Horčicové nařídil prvnímu náměstkovi, aby do třiceti dnů rozhodl o zmíněném odvolání. „Jelikož se podle judikatury Nejvyššího správního soudu jedná o rozhodnutí v materiálním slova smyslu, které zasahuje do práv žalobce, proto uložil prvnímu náměstku, aby o tomto odvolání rozhodl do stanovené lhůty,“ odůvodnila verdikt soudkyně Horčicová.

„Verdikt soudu znamená pouze to, že povedeme odvolací řízení proti aktu, o kterém jsme si dosud mysleli, že není rozhodnutí v materiálním smyslu,“ komentovala výsledek sporu právní zástupkyně policie Radka Matějovičová. „Verdikt soudu de facto neznamená, že by ve věci žalobce bylo rozhodnuto nesprávně nebo nezákonně,“ dodala.

Ať už odvolání proti odebranému osvědčení dopadne jakkoli, Mareš nepředpokládá, že by se k polici vrátil. Nyní působí na Univerzitě Pardubice. Marešův případ probírali před třemi lety i poslanci podvýboru pro policii. Situaci tehdy objasňoval zákonodárcům šéf pyrotechnické služby Michal Dlouhý. Poslance jeho vysvětlení přesvědčilo, napsal server Lidovky.cz.