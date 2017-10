Za otravu metadonem nese podle soudu část viny i vězeň, který lék vypil

O loňských Vánocích, tedy 25. prosince dostal ve Vazební věznici Pankrác omylem metadon i Miroslav H., který tuto látku určenou k léčbě závislostí nepotřeboval a nebyl na ni zvyklý. Na následky otravy o 12 hodin později zemřel. Kvůli tomu byla obviněná sestra a dozorce. Soud ale 20. září rozhodl, že dozorce trestný čin nespáchal (podrobnosti najdete v článku: Otrava vězně na Pankráci není podle soudu trestným činem).

Serveru iDNES.cz se nyní dostalo do rukou odůvodnění usnesení. V něm samosoudce Vítězslav Rašík vysvětluje, že dozorce pouze poslouchal pokyny zkušené sestry. Ta tvrdila, že se Miroslavu H. po požití metadonu nemůže nic stát, on proto zdravotní stav vězně nekontroloval a nemohl tak zabránit jeho úmrtí. Dozorce podání metadonu nenahlásil ani vrchnímu inspektorovi, ani Celou událost nenahlásil vrchnímu inspektorovi strážní služby, ani ji nezaznamenal do knihy „předání a převzetí služby“.

Co je metadon? Metadon je syntetický opiát. Látka se používá jako náhražka při léčbě závislosti na drogách. Narkomanům se podává tekutina v kalíšku, která zabrání abstinenčním příznakům, ale po požití nevyvolá euforii jako heroin. Lidem, kteří nejsou zvyklí na opiáty, ale může způsobit vážné zdravotní problémy nebo dokonce smrt. Protože působí tlumivě, tak člověk po podání může upadnout do bezvědomí nebo skončit v kómatu se zástavou dechu.

„Z důkazů opatřených v přípravném řízení dále vyplývá, že zdravotní sestra Ivana K. obviněného dozorce Michala Š. opakovaně ujišťovala, že podání metadonu Miroslava H. po zdravotní stránce nijak neohrozí, pouze lze očekávat, že bude unavený a bude zřejmě spát, “ píše se v odůvodnění.

Navíc z výpovědí svědků vyplynulo, že dozorce byl několikrát za Miroslavem H. na cele a ptal se jeho spoluvězně, jak mu je. Ten mu vždycky odpověděl, že spí.

Podle soudu také nese část viny i sám Miroslav H. tím, že vypil lék, o němž si byl dobře vědom, že mu nebyl předepsán. Soud k tomu dospěl na základě svědeckých výpovědí spoluvězňů, kteří čekali s Miroslavem H. ve frontě na metadon. Sám jim prý přiznal, že si šel pro dávku za vězně se stejným příjmením a že mu to nic neudělá, protože v minulosti bral subutex, což je také substituční lék (náhražka užívaná při léčbě závislostí, pozn. red.) za heroin.

Státní zástupce podal proti usnesení stížnost Městskému soudu v Praze. Ten ji před týdnem přijal a v nejbližších dnech o ní bude v neveřejném zasedání rozhodovat, jak serveru iDNES.cz sdělila mluvčí soudu Markéta Puci.