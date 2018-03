KOMENTÁŘ: V justici se neuplácí, advokáti i soudci by tak ztratili důvěru

Hlavní justiční zpráva posledních dnů praví, že stíhají soudce vrchního soudu Ivana Elischera, protože vzal od obviněného milion korun za příznivější rozhodnutí. Co se stalo a jak to dopadne, ví v tuto chvíli jen věštkyně s křišťálovou koulí, a tak přiznávám, že osud soudce možná úplatného mě na dalších řádcích nebude zajímat.

Co mě však udivuje, je reakce justičních špiček, funkcionářů a politiků. Nejen jako příslušník právnického stavu, ale zejména jako občan tohoto státu, jehož daňové odvody justici financují a pro něhož především právo existuje, postrádám uklidnění a nezbytná slova, jež by urychleně měla znít ze všech sdělovacích prostředků.

A tak cítím potřebu říci je nahlas alespoň sama, o to však jasněji a bez pochybností. Vězte totiž, že v justici se neuplácí.

Daniela Kovářová Daniela Kovářová je právnička, spisovatelka, advokátka se specializací na rodinnou problematiku, politička a bývalá ředitelka Justiční akademie. V letech 2009 až 2010 byla ministryně spravedlnosti a od ledna 2018 je prezidentkou Unie rodinných advokátů.



Pohybuju se v ní tři desítky let. Chodím k soudu, jednám s klienty, mluvím se soudci, s advokáty, se státními zástupci, notáři, exekutory a administrativním aparátem všech justičních institucí. Za tu dobu jsem vyřídila pět tisíc klientů a tolikrát jsem navštívila či kontaktovala soudní budovy po celé republice, že celkový počet kontaktů můžu na stejné tisíce jen zhruba odhadovat.

Nikdy jsem žádného soudce neuplatila, podobně jako jsem nikdy od klienta nevzala peníze, jež by pro tento účel měly být určeny. Nikdy jsem nezažila, že by si soudce řekl o úplatek či alespoň něco v tomto smyslu naznačil.

Asi třikrát za těch třicet let se mě potenciální klient na tuto možnost ptal, ale moje odpověď byla a je stejná jako odpověď každého jen trochu příčetného advokáta: v justici to takto nefunguje, tam se neuplácí. Advokát, jenž by vyhověl takové žádosti, se vystavuje riziku trestního i kárného řízení, nemluvě o možnosti vydírání a nebezpečí, že by klient mohl být agentem provokatérem. Hrozící formální sankce pro obě strany však není tím nejdůležitějším.

Jednou devízou, kterou advokát i soudce má, je důvěra – klientů, kolegů, soudců a odborné veřejnosti. Nedovedu si představit, že bych šla s úplatkem za kamarádem soudcem, že bych si troufla ohrozit vše, co jsem tři desetiletí budovala. Jeho reakci naopak umím odhadnout přesně: jako advokát či přítel soudu bych pro něj navždy přestala existovat.

Laskavý čtenář možná už v předchozím odstavci přestal číst a znuděně zvedl hlavu od mých přísah, protože mezi lidmi se toho mnoho napovídá a justice je panákem pro mnohé oblíbeně fackovacím. Tak tedy veřejnost beru za slovo a každého jednotlivě vyzývám: kdo justici z korupce obviňuje, měl by povstat a přiznat se, komu, co a za co dal.

Rychlost řízení se vám nemusí líbit, rozsudek málokdy uspokojí všechny strany a představy laiků, jak má vypadat spravedlnost, se leckdy míjejí s tím, jak ji má stát reálně zajišťovat, ale v justici se prostě běžně neuplácí. A pokud tak výjimečně někdo učiní, nechť je po zásluze a tvrdě, leč spravedlivě potrestán. Jen bych si přála, abych stejně jednoznačná prohlášení slyšela od těch, již stojí v čele justičních institucí a co mají v popisu práce za justici a její čistý štít až do roztrhání těla bojovat.