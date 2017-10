Rath stále řeční o podjatosti soudce. Hrozí mu kárná žaloba, varuje

V pondělí Rath hovořil o potřebě vyměnit soudce několik hodin. Naznačoval například, že soudce příliš holduje alkoholu nebo že ho nenávidí, protože Rath mu rozvrátil vztahy se strýcem Michalem, a nemůže tak rozhodovat nestranně(podrobnosti z prvního jednacího dne).

Druhý jednací den Rath pokračoval ve čtení své ústavní stížnosti na prezidenta Miloše Zemana kvůli jeho výrokům, která se skládá ze 120 bodů. Bývalý poslanec a hejtman tvrdí, že politici jako Zeman a ministr spravedlnosti Robert Pelikán ovlivňují soudy v jeho neprospěch.

Rath varoval, že Pacovskému hrozí kárná žaloba. Podle něj totiž nemá rozhodnutí Nejvyššího soudu, který označil zrušení rozsudku vrchního soudu za nezákonné, dopad na jeho kauzu.

Rath se tedy pustil do rozboru Pacovského situace. Když prý nebude respektovat vrchní soud, který shodil odposlechy jako důkazy, bude mít na krku kárnou žalobu. „Pokud byste se vy ztotožnil s rozhodnutím vrchního soudu, tak se zase vystavíte útoku ze strany ministra spravedlnosti a prezidenta. Vy, ať uděláte co uděláte, jste vystaven riziku kárné žaloby,“ poučil obžalovaný soudce. I proto by se měl Pacovský sám vyloučit, myslí si exhejtman.

Rath je sice v této kauze pouze jedním z jedenácti obžalovaných, avšak ostatní požádali, aby tento týden soud jednal v jejich nepřítomnosti. Jak Rath odhadl v pondělí, o podjatosti hodlá v úterý hovořit ještě čtyři až šest hodin.

Krajský soud v červenci 2015 uznal Ratha vinným z korupce a manipulace s veřejnými zakázkami, za což mu vyměřil osm a půl roku vězení a propadnutí 21 milionů korun (více o verdiktu nad Rathem). Vrchní soud ale verdikt zrušil. Do kauzy zasáhl následně Nejvyšší soud, který se s vrchním soudem neztotožnil.