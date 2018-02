Sesuv půdy na dálnici D8 stále nemá viníka. Posudky se zcela rozcházejí

13:03 , aktualizováno 13:03

Znalecké posudky se liší tak, že není možné říct, jaká byla příčina sesuvu dálnice D8 u Lovosic, konstatovala soudkyně Michala Dvořáková. Rozhodla se tedy zadat revizní posudek. Ten by měl konečně osvětlit, jestli půdu strhla vytěžená hlušina z blízkého lomu, nebo jestli za to mohl zářez dálnice do paty svahu.