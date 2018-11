Europoslanykně Šojdrová v Řecku hledala sirotky, svou misi vidí úspěšně

Před nadcházející zimou nemá adekvátní ubytování zajištěno 2000 dětí, upozornil Rozumek. „Dětí bez rodičů je v Řecku více než tři tisíce. Pro více než dva tisíce dětí není zajištěno bezpečné a adekvátní ubytování. Situace dětí je různá. Některé žijí na ulicích, jiné v uprchlických táborech,“ uvedl pro iDNES.cz Rozumek.

„Viděli jsme spoustu dětí, které nutně potřebují pomoc, adekvátních zařízení je nedostatek,“ sdělila iDNES.cz poslankyně Evropského parlamentu Šojdrová (KDU-ČSL) , která iniciovala přijetí 50 syrských sirotků do Česka.

Šojdrová chce výsledky své návštěvy nejdříve sdělit premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a ministrovi vnitra Janu Hamáčkovi (ČSSD). Babiš v minulosti trval na tom, že dětem je třeba pomoci mimo Česko a přijetí sirotků do Česka odmítal.

„Výsledek cesty vnímám velmi pozitivně. Řecké úřady i mezinárodní organizace nám vyšly maximálně vstříc a jsou připraveny navázat okamžitou spolupráci s českou stranou,“ uvedla Šojdrová.



„Řecko rozumí velmi dobře české politické situaci. Řekové naši iniciativu přivítali a čekají na to, až české úřady udělají tento krok také. Musím říct, že velkou část cesty jsem se musel stydět za to, že nikoho nepřijímáme. Byli bychom rádi, kdyby se tento přístup změnil,“ komentoval návštěvu Rozumek.

Podle Rozumka vedla iniciativa Šojdrové k tomu, že se ozvala i slovenská vláda. „Slováci by měli začít do konce roku přijímat první děti,“ řekl. Podle Šojdrové Slovensko již pověřilo svoji ambasádu v Řecku a zástupce ministerstva práce a sociálních věcí, aby vyjednali solidární přijetí nezletilých uprchlíků bez doprovodu na Slovensko.

Podle oficiálních statistik je v Řecku kolem 3400 dětí bez rodičů. Jde však o starší děti, mladších 14 let je mezi nimi jen 8,6 procent.

Juncker: Je skandální, že některé země odmítají pomáhat

Europoslankyně Šojdrová se po zveřejní své iniciativy setkala ve druhé polovině září s Babišem, který přijetí dětských migrantů do Česka odmítal. Po schůzce řekla, že dostala spolu s neziskovými organizacemi od Babiše za úkol vybrat syrské sirotky, kteří by mohli být z uprchlických táborů přesunuti do Česka.



Stát podle ní prostřednictvím ministerstva vnitra poskytne součinnost, následně by je byl ochoten přijmout. Babiš po setkání nechtěl sdělit, zda Česko děti přijme, pokud je organizace najdou. Zopakoval ale, že lepší je dětem pomáhat mimo Česko.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker pak v polovině října uvedl, že považuje za skandální, že některé unijní země naprosto odmítají přijímat migranty, a odmítly dokonce přijmout děti bez doprovodu. Psali jsme o tom zde: Nepřijmout ani děti z řad migrantů je skandální, opřel se do ČR Juncker.