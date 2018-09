Soud řeší rasistický útok v tramvaji. Nic jsme neviděli, tvrdí obžalovaní

Poškozený, který před soudem vystupoval pod změněným jménem a využil možnosti vypovídat ve výslechové místnosti přes mikrofon, uvedl, že seděl v tramvaji asi tři nebo čtyři sedadla za řidičem. Na zastávce I. P. Pavlova pak přistoupila skupina fanoušků fotbalové Olomouce, která ho po chvíli začala nejprve slovně a poté fyzicky napadat.



„Říkali mi špinavý negře, nemáš tu co dělat, jdi zpátky do Afriky,“ popsal mladý muž začátek incidentu z loňského listopadu. „Pak skandovali, že černoši a Židi mají jít do plynu.“



„Najednou vyletěl z dálky jeden citron, který mě trefil do hlavy. Neviděl jsem, kdo to hodil, a nereagoval jsem. Měl jsem obrovský strach,“ uvedl dále poškozený s tím, že se pak ze skupiny oddělila trojice obžalovaných a začala útoky na něj stupňovat. „Najednou mě jeden z nich mě kopal do lýtek a kotníků. Nereagoval jsem. Poté mě někdo strčil do ramene.“

Jeden ze skupiny chuligánů se ho pak pokusil zvednout, proto jej chytil za bundu a schoval se za něj. Ostatní ho mezitím začali bít do hlavy, hrudníku a břicha. Pak ho vytáhli ze sedadla na schody a poté na plošinu, při tom jej stále bili a kopali do něj. „Když jsem ležel na zemi, kopali dál. Tramvaj mezitím zastavila. Dveře se otevřely a oni vystoupili. Napadlo mě chytit jednoho z nich za nohu.“

„Nejsem nacista. Moje sestřenice si vzala Roma“

Podle obžaloby se činu dopustili student Štěpán Černín a dva učni Tomáš Satora a Josef Richard Uhlík. Nejstaršímu z nich je dvacet jedna let.

Uhlík u soudu vypověděl, že si konfliktu nevšiml, ale slyšel, že někdo drží kamaráda, když vystupoval. Do tramvaje se ale znovu podívat nešel.

Obžaloba pak poukázala na skutečnost, že byl Uhlík již dříve obviněn z napadení. V přestupkovém řízení byl tehdy zproštěn viny, policie jej však vyhodnotila jako rizikového. Uhlík má na těle vytetované nacistické symboly, před soudem tvrdil, že netuší, co znamenají. Stejně tak prý neznal význam ultrapravicových příspěvků, které zveřejňoval na Facebooku.

Uhlík se dále bránil, že nemůže být nacista, protože jeho sestřenice si vzala za manžela Roma. Na dotaz, proč si nechal narůst vlasy, když v době napadení měl úplně vyholenou hlavu, odpověděl, že sestřihy průběžně mění.

Černín u soudu přiznal, že patří k olomouckým ultras. Útok ale prý neviděl. Tramvaj byla podle něj během jízdy plná lidí, kteří zpívali, skákali a křičeli. Rasistická hesla neslyšel, sám prý celou dobu seděl na nejvyšším schodu u předních dveří. Až při vystupování si všiml, že jeden ze skupiny nevystoupil, protože ho držel „nějaký černoch“.



„Všimnul jsem si, že tam drží jednoho kámoše, kterého jsem neznal. Pár lidí se tam vrátilo a snažilo se ho vyprostit z té tramvaje,“ uvedl Černín. Poškozený pak podle něj vyběhl z tramvaje, ale následně se do ní vrátil.

Na otázku, jak si vysvětluje, že ho poškozený při policejní rekognici označil za možného pachatele, neodpověděl, protože jeho obhájci přišel dotaz nevhodný. Soudkyně Ivana Hynková námitku uznala.

Podobně vypovídal i další obžalovaný Satora. Přijel do Prahy s dalšími fanoušky na fotbalový zápas. Cestu neznal, tak se držel davu. Po cestě se zastavili v restauraci, kde si dal nealkoholický nápoj. Na I. P. Pavlova nastoupil společně s ostatními do tramvaje. Seděl u předních dveří. Poškozeného si všiml, seděl blíž prostředních dveří, ale nezaznamenal žádné rasistické výroky.



„Viděl jsem pána tmavé pleti, jak drží v kravatě (kamaráda). Přistoupil jsem tam a tahal jsem ho jednou rukou za bundu, abych ho vyprostil, pak mě někdo odstrčil,“ řekl u soudu Satora, který byl již dříve trestán pokutou za rasistické výroky. Policie jej považuje za osobu s násilnickými sklony. Satora však odmítá, že by byl členem fotbalových ultras.

Ostatní cestující nezasáhli, většina ani nechtěla svědčit

Když útočníci odešli, tramvaj pokračovala v jízdě. Napadený si všiml nouzového tlačítka, které stiskl a tramvaj se zastavila. Poté k němu přišla řidička. Poprosil jí tedy, aby zavolala sanitku a policii. „Odpověděla mi, proč ona. Proto jsem zopakoval svoji žádost a ona je zavolala.“

Muž pak procházel tramvají a ptal se lidí, jestli by celý incident nedosvědčili. Většina odmítla, až na tři cestující.



Napadený musel být po útoku chirurgicky ošetřen. Kromě fyzických zranění utrpěl také posttraumatickou stresovou poruchu, kvůli níž bude muset do konce života navštěvovat psychiatra. Proto požaduje po obžalovaný 300 tisíc korun za způsobenou újmu a 304 tisíc korun jako náhradu ušlé mzdy.

Trojice fotbalových fanoušků je obžalovaná z ublížení na zdraví, hanobení rasy, národa nebo jiné etnické skupiny a výtržnictví. Za to jim v případě odsouzení hrozí až pět let vězení.