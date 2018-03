Patnáctiletí mají právo nestudovat a nepracovat, uvádí příručka

Nová metodická příručka zásadně mění zavedené postupy, zjistil portál Aktuálně.cz. Zaměstnanci orgánu sociálněprávní ochrany obdrželi brožuru zhruba před rokem a nestačili se divit. Dozvěděli se z ní, že na ministerstvu práce a sociálních věcí vznikla nová metodika, která zásadně mění jejich pracovní postupy.

Kurátoři mají podle nového dokumentu mimo jiné respektovat názor dítěte i v případech, kdy byli zvyklí zakročit. Názor patnáctiletých mají vnímat jako hotovou věc i tehdy, pokud se jedná o špatné rozhodnutí. Jestliže se například adolescent rozhodne, že se nechce vyučit ani studovat střední školu, ale bude bydlet ve squatu a píchat si drogy, je třeba podle příručky jeho volbu životní cesty respektovat.

„Mohlo by nám to být jedno. Ale bohužel se na nás obracejí zoufalí rodiče dětí, jejichž potomci třeba chodí za školu. Jakmile je dítěti patnáct a má absolvovanou základní školní docházku, nikdo s tím nic neudělá,“ řekl Aktuálně.cz kurátor Josef ze Středočeského kraje, který si nepřál být jmenován kvůli obavám ze střetu s ministerstvem práce. Podobně jsou na tom i další sociální pracovníci.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vidí jako větší výchovný problém nerespektování názoru dítěte, než třeba užívání návykové látky. I proto je příručka plná výroků zvyšujících suverenitu dítěte. „V případě̌, že se rozhodne nestudovat, má toto dítě i stejné právo rozhodnout se nepracovat,“ zní jeden z nich.

Pokyny mají zvýšit motivaci dětí, tvrdí ministerstvo

Kurátoři si stěžují, že se některé pokyny kříží s jinými zákony. Rozpory jsou podle nich v úmluvě o právu dítěte i občanském zákoníku. Ministerstvo příručku hájí s tím, že nemá intervence pracovníkům zakazovat, pouze pozměnit jejich formu.

„Metodická příručka poukazuje na to, že od určitého věku dítěte nelze nepříznivé skutečnosti řešit tím, že bude dítě proti své vůli umístěno do ústavu,“ sdělil mluvčí ministerstva práce Vladimír Řepka. Cílem je podle úřadu zvýšit motivaci dětí, aby chtěly samy zlepšit svou životní situaci. Dítě od patnácti let může nyní kromě případů závažného činu umístění do ústavu odmítnout.

S metodikou souhlasí i někteří odborníci na sociálně-právní ochranu dětí. Snaha změnit názor dítěte má podle nich smysl v nižším věku, v pubertě by mohla být spíš kontraproduktivní.

Každý kurátor postupuje jinak

Potíže v současnosti způsobují odlišné postupy kurátorů v jednotlivých krajích. Jedna skupina problematické chování dětí řeší, druzí respektují autonomii dítěte. Podle pracovníků z nejednotného postupu vzniká chaos. Dále se obávají, že děti využívající nově nabytých práv budou špatným příkladem pro ostatní.

Na ministerstvu si toho jsou podle svých slov vědomi a upozorňují, že zavedení nových způsobů nějakou dobu potrvá. Změny v příručce zatím neplánují a pro kurátory chtějí pořádat vzdělávací semináře.