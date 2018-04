Nebudeme jen fíkový list, řekl Zimola. ANO ale může znovu otevřít dveře

Sociální demokraté podle něj nemají zapotřebí být fíkovým listem vlády Andreje Babiše. Zimola s Hamáčkem přitom po jednání s Babišem, kdy jim šéf ANO nabídl pět křesel ve vládě, ale ne sociální demokracií kýžené vnitro, navrhnou ukončení vyjednávání s hnutím ANO.

„Říkal jsem, že to musí být vyvážené koaliční partnerství, nikoliv aby ČSSD byla koaličním přívažkem. Andrej Babiš tohle zatím evidentně nepochopil, třeba mu to v průběhu následujících dnů či týdnů dojde,“ řekl Zimola.

Podle Hamáčka je míč na straně ANO. „Pokud by si to hnutí ANO rozmyslelo, je na nich, jak to pojmou,“ uvedl předseda sociální demokracie.

„Určitě to není, jak to dělá pan Babiš, že se počítají preference, kolik kdo dostal,“ řekl exministr zahraničí Lubomír Zaorálek. „Tady je někdo, kdo volby vyhrál a ukazuje se, že jeho potenciál se dohodnout je prostě mizivý,“ řekl Zaorálek. Na Babiše padá odpovědnost za neschopnost sestavit funkční vládu.

„Osobně jsem si myslela, že hnutí ANO ocení, že sociální demokracie je ochotna kvůli stabilitě a kvůli nalezení většinové vlády v této zemi uvažovat o tom, že by překročila princip nevládnutí s osobou, která je trestně stíhaná. Myslela jsem si, že ten jejich postoj bude státotvornější,“ řekla Valachová.

Dodala, že politika je o symbolech. „Symbol možné budoucí koalice je otázka placení nemocenské zaměstnancům. My jsme chtěli ještě mocenský, personální symbol, ministerstvo vnitra jako silové ministerstvo. Všichni vědí, že tři pozice jsou ve vládě nejsilnější - premiér, ministr financí, ministr vnitra. Hnutí ANO odmítlo akceptovat něco, co je zcela běžní v otázkách koaličního uspořádání,“ uvedla Valachová, která měla šanci být novou ministryní spravedlnosti.

Babiš nabídl ČSSD ministerstvo zahraničí, obrany, spravedlnosti, práce a sociálních věcí a kulturu. Tedy třetinu míst ve vládě. „Nemáme důvěru, že nás považují za rovnocenného partnera,“ řekla Valachová. Předčasné volby by podle ní ale byly prohrou a fackou občanům, navíc by podle ní hrozil maďarský nebo polský scénář, tedy jednobarevná většinová vláda.