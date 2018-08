Poslanci na mimořádně svolané schůzi rozhodují o zvýšení penzí

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Kromě toho se má pevná část penze, která je pro všechny stejná, od příštího roku zvýšit z devíti na deset procent průměrné mzdy, o 320 korun.

Jenže senátoři poslali zákon zpět poslancům. Prošel návrh místopředsedy ODS Miloše Vystrčila, aby se o tisícovku zvýšil důchod všem, kteří jsou v důchodu více než 25 let. A to i těm, jimž ještě není 85 let.

Občanští demokraté upozornili, že když projde jejich návrh, polepší si až o 150 tisíc lidí více, většinou žen. „Navýšení zohledňuje zejména situaci žen, které odcházely do důchodu dříve než v 60 letech věku, a proto by na navýšení podle vládního návrhu neměly nárok,“ uvedl Vystrčil při projednávání penzí v Senátu.

Zároveň by ale návrh občanských demokratů byl asi o 1,7 miliardy korun dražší, s čímž návrh státního rozpočtu na příští rok zatím nepočítá.

Původní vládní návrh chtějí kromě ANO a ČSSD podpořit také opoziční Piráti a podle předsedy KSČM Vojtěch Filipa také komunisté.

„Návrh senátorů je spravedlivější k ženám,“ řekl šéf hnutí STAN Petr Gazdík. Podivil se tomu, že ho nepodpořily ženy ve vládě - ministryně financí Alena Schilllerová za ANO a ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD. Zeptal se také vlády, kdy chce předložit skutečnou důchodovou reformu.

Vystrčil řekl poslancům, že vláda ve svém návrhu opomněla ty, kteří mají nejnižší důchody a to především ženy, které šly do penze kvůli dětem dříve. Sociálně demokratická ministryně Maláčová ironizovala jeho návrh slovy, že se v ODS konečně probudilo „sociální cítění“.

Poslanci se již před tím v úvodu schůze rozhodli, že projednají i návrh, který by od příštího roku zpomalil růst platů ústavních činitelů. Piráti poukázali na to, že některé strany několik měsíců ve Sněmovně brzdí projednání vládního návrhu, což by vedlo k tomu, že by platy politiků od ledna vzrostly o dvacet procent.