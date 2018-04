Část informací o majetkových poměrech starostů bude nově neveřejná

U neuvolněných starostů a místostarostovů, vyjma Prahy a vyjma statutárních měst, nebudou veřejné údaje o příjmech a jiných majetkových výhodách. Naopak veřejné budou dál údaje o příjmech, nemovitých věcech, údaje o cenných papírech, zaknihovaných akciích a podílech v obchodních korporacích. Všechny údaje budou komunální politici vyplňovat, změna je v tom, že se těmito údaji nebude moci probírat kdokoli.

Vyplývá to ze schválené novely zákona o střetu zájmů, pro kterou bylo 136 ze 161 přítomných poslanců. „Rezignovala celá řada starostů a místostarostů, hrozilo, že by neměl kdo kandidovat,“ uvedla poslankyně za hnutí STAN Věra Kovářová. Zdůraznila, že zákon se nijak nedotkne poslanců ani senátorů.

„Zachránili jsme komunální sféru,“ reagoval na schválení zákona lidovec Marek Výborný, který se při prosazení změny zákona také angažoval.

„Bohužel část aktivistů, neříkám všichni, ale i část politiků, kteří nemají ánunk o tom, co to znamená vykonávat takovou službu, vytváří dojem, že prostě všichni jsou sprostí podezřelí. Tak to prostě není. To, že když jsem se stal poslancem, tak že jsem se stal automaticky pro celou řadu lidí díky takovéto atmosféře hned zločincem ze sprostého podezřelého,“ řekl místopředseda KDU-ČSL a bývalý starosta obce Strání blízko česko-slovenské hranice ve Zlínském kraji Ondřej Benešík.