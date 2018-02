Přiznání některých zastupitelů nebudou veřejná, aby do funkcí někdo chtěl

„Několik desítek zastupitelů již rezignovalo na funkci, další to zvažují. Podle průzkumu Sdružení místních samospráv procent zvažuje, že nebudou kandidovat,“ řekla při projednávání novely zákona o střetu zájmů poslankyně Věra Kovářová z hnutí STAN.

Poslanci měli ve středu na stole hned dva návrhy na úpravu zákona, a to jak od hnutí STAN, tak od KDU-ČSL. A návrh Kovářové, aby se lidé mohli dostat do registru majetkových přiznání výhradně na základě individuální žádosti, poslali do výborů.

Kompromis by měl vypadat tak, že neveřejné by byly všechny údaje o závazcích a movitých věcech. Komunální politici by tak zveřejňovali data o příjmech, nemovitostech, cenných papírech a podílech ve firmách. V případě obecních politiků, kteří nejsou za výkon funkce placeni, tedy takzvaných neuvolněných zastupitelů, by s výjimkou zastupitelů statutárních měst včetně Prahy nebyly údaje o příjmech a majetkových výhodách veřejné.

„Zastupitelé, kteří uvažují o kandidatuře v podzimních obecních volbách, na úpravu střetu zájmů čekají,“ řekl předseda Sněmovny Radek Vondráček z hnutí ANO. Svaz měst a obcí se obává, že kvůli přísným pravidlům nebude dost kvalitních zájemců o práci v místních zastupitelstvech, a že se proto na podzim hlavně v malých obcích nepodaří sestavit kandidátní listiny.

Pravidla o povinnosti zveřejňovat majetkové záležitosti ve veřejně přístupném registru parlament přijal při projednávání zákona, kterému se říkalo „lex Babiš“, a to proto, že jím poslanci řešili především problém, aby členové vlády nesměli podnikat a vlastnit média.