Poslanci volí šéfa komise GIBS. Kvůli jeho předchůdci bouřily tisíce lidí

O post šéfa komise GIBS bojují Pirát Mikuláš Ferjenčík, poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková z ODS a Jiří Mašek z vládního hnutí ANO.

Kandidátku ODS slíbili podpořit i lidovci a TOP 09, naopak pro Piráta Ferjenčíka slíbilo hlasy hnutí STAN. Vládní ANO, které dosud razilo to, že má tuto komisi vést opozice, navrhlo svého vlastního poslance, a to podle šéfa klubu Jaroslava Faltýnka, aby byl někdo do čela komise určitě zvolen a mohla konečně začít pracovat.

Místo v čele komise se uvolnilo potom, co na ně rezignoval začátkem března Zdeněk Ondráček po protestech, že tuto komisi vede muž, který v listopadu 1989 jako policista zasahoval na demonstracích namířených proti totalitnímu režimu a nikdy se za to ani neomluvil. Ačkoli mu do čela komise pomohla spolupráce vládního ANO s komunisty a SPD ve Sněmovně, premiér v demisi Andrej Babiš dal od jeho podpory ruce pryč a Ondráček po několika dnech skončil ve funkci sám.

Komise je pod drobnohledem i proto, že dohlíží na orgán, jehož šéfa vyzýval Babiš k rezignaci, což část opozice vnímala jako způsob, jak dostat pod tlak i vyšetřovatele případu, ve kterém je stíhán Babiš i jeho blízcí – tedy kvůli dotaci na farmu Čapí hnízdo. Jedině GIBS může totiž zpochybnit pozici vyšetřujících policistů, tedy i Pavla Nevtípila, jehož nestrannost premiér napadl.