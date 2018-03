Boj o komisi GIBS je i po odchodu komunisty Ondráčka z jejího čela

„Ano, Piráti znovu počítají s mojí kandidaturou,“ potvrdil iDNES.cz Ferjenčík. V minulé volbě vypadl v prvním kole a ve druhém Ondráček v tajném hlasování porazil občanskou demokratku Zuzanu Majerovou Zahradníkovou.

Poslanec Mikuláš Ferjenčík

V jejím čele ale vydržel jen čtyři dny. Poté, co premiér v demisi dva dny po volbě napsal, že Ondráček komisi vést nemá, a po protestech v ulicích českých měst, sám rezignoval.

Piráti teď požádali ODS, aby vlastního kandidáta nestavěla. „Budu,“ odvětila ale Majerová Zahradníková na dotaz iDNES.cz, zda bude kandidovat.



Zuzana Majerová Zahradníková (ODS)

ČSSD chtěla tuto funkci pro exministra vnitra Milana Chovance, pro něhož hledala uplatnění, ale ANO bylo zásadně proti tomu. Vztahy mezi předsedou ANO, premiérem v demisi Andrejem Babišem, a Chovance jsou dlouhodobě napjaté kvůli policejní reformě, kterou v minulé koaliční vládě prosadil právě exministr vnitra.



„Máme ve středu jednání klubu, tam budeme diskutovat o dalším postupu sociální demokracie a oznámíme ho ve středu večer,“ uvedl v pondělí předseda ČSSD Jan Hamáček. Potvrdil, že úplně na začátku jeho strana komisi chtěla pro Chovance.



„Na základě generální dohody všech klubů připadá tento post KSČM. Dokud se dohoda nezmění, tak není o čem spekulovat,“ napsal iDNES šéf poslanců sociální demokracie Jan Chvojka. Hlavně opoziční pravicové strany ale tvrdí, že taková dohoda nebyla, respektive, že jí ANO udělalo jen s komunisty a s hnutím SPD Tomia Okamury a že na komisi GIBS nikdy shoda nebyla.



Komunisté zatím s hledáním jiného kandidáta nepočítají

Babiš v neděli v České televizi řekl, že má představu, aby komunisté nominovali někoho jiného místo Ondráčka, který v roce 1989 jako policista zasahoval proti lidem demonstrujícím proti totalitnímu režimu. Ale to není tak jednoduché.

Komunisté mají v komisi GIBS jediného zástupce a museli by Ondráčka z komise úplně stáhnout a dát do ní jiného svého člověka. Předseda komunistů Vojtěch Filip však zatím nepočítá s tím, že by KSČM takovou rošádu udělala a zkusila prosadit jiného člověka. „Pan předseda Babiš o tom bude mluvit s panem Filipem,“ uvedla v pondělí mluvčí ANO Lucie Kubovičová.

„Komise pro kontrolu GIBS podle mě má dohlížet nad dvěma věcmi. Za prvé, že se nezametají pod koberec přešlapy policie, které se občas dějí. A druhý zásadní úkol je dohlížet na to, aby Generální inspekce nebyla zneužívána k šikaně policistů, kteří se nějakým způsobem znelíbili. Je mi jasné, že není možné z této pozice zasahovat do vyšetřování, je mi jasné, že jsou tam nějaké zákonné mantinely. Ta nejsilnější pravomoc je ‚pozvat si ředitele GIBS na kobereček‘ a klást mu otázky,“ prohlásil před minulou volbou Ferjenčík. „Tato komise má být nezaujatá, nezávislá,“ říkala Majerová Zahradníková.

A jaká má být role komise v současném sporu mezi premiérem v demisi a šéfem GIBS Michalem Murínem? „Když se tímto způsobem vyhrotil spor, myslím, že by tím, kdo ho bude řešit, měla být celá Sněmovna,“ uvedl v pondělí Ferjenčík. Kdy bude volba pokračovat, není zatím jasné. Piráti budou chtít, aby to bylo co nejdříve, tedy již na pokračování schůze Sněmovny přerušené do 20. března. A to proto, že bez zvoleného předsedy nemůže pracovat ani celá komise. Je to totiž právě on, kdo ji svolává.

Zdeněk Ondráček (KSČM) vysvětluje, proč se rozhodl odstoupit z čela komise pro dohled nad GIBS.