Poslanci se přeli o šizení turistů ve směnárnách, změnu zablokovaly ANO a SPD

„Nemůžeme další sezónu přihlížet tomu, jak jsou okrádáni ve směnárnách v centru Prahy,“ řekl Rakušan. „Jsou tady směnárny, které zneužívají dezorientace turistů. Ten návrh je krok správným směrem,“ podpořil návrh šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

„Je to problém, který řešíme ne několik měsíců, ale několik let,“ řekl poslanec za hnutí ANO Patrik Nacher. Některé směnárny podle něj „odrbávají“ turisty nejen na kurzech, ale i na skrytých poplatcích. Diskutabilní podle něj je, zda má být možné reklamovat každou směnu, nebo jen do určité odchylky od běžného kurzu. Navrhl počkat s tím, až návrh změny směnárenského zákona předloží vláda. A jeho kolega z ANO Petr Vrána rovnou navrhl, aby kvůli tomu poslanci návrh STAN odmítli. Při dvakrát opakovaném hlasováním se to nakonec stalo, když se k ANO přidalo SPD Tomia Okamury.

Komunisté se tomu divli. Jiří Dolejš namítal poslancům ANO, že neuškodí, když poslanci nechají návrh poslanců projít a nebude se čekat na návrh vlády v demisi. „Výjimečně naprosto souhlasím s tím, co řekl můj předřečník,“ přitakal názoru místopředsedy KSČM poslanec ODS Marek Benda. Je nesmyslné zamítat poslanecký návrh jen proto, že vláda v demisi slibuje, že za měsíc předloží totéž.

Proti přijímání změny zákona, která má ukončit okrádání turistů v některých směnárnách, se při debatě ve Sněmovně postavil poslanec za ODS Václav Klaus mladší. Nechápe, proč by se měl přijímat zákon kvůli několika nepoctivým. Iniciativu poslanců STAN podpořil jiný občanský demokrat, bývalý primátor Bohuslav Svoboda. Řekl, že se poslanci ve Sněmovně zabývají spoustou hloupostí a že teď mají před sebou návrh, který pomůže zlepšit pověst hlavního města a České republiky. Ani to ale nestačilo.

Test pražských směnáren (říjen 2017):