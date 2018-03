Okamura zaznamenal dílčí úspěch s přímou volbou starostů a hejtmanů

Návrh ODS a TOP 09 na zamítnutí předlohy už v prvním čtení a KDU-ČSL na její vrácení předkladatelům k přepracování poslanci neschválili.

Kritici tvrdí, že návrh SPD není dopracovaný a pokud by byl schválen, nastane chaos a rozvrat. Naopak podle Okamury bude možné při dalším projednání předlohy najít bez časového tlaku kompromis, který by byl pro všechny přijatelný. Získat potřebnou ústavní většinu bude pro navrhovatele zákona složité. Okamurovo hnutí sice jedná o možné toleranci vlády Andreje Babiše, ale další strany byly při projednávání zákona velmi kritické.

Přímou volbou lidé zatím vybírají prezidenta, ale i strany, které pro ni byly, k prvkům přímé demokracie po zkušenostech s volbou hlavy státu ochladly.

Podle předsedy poslanců ODS Zbyňka Stanjury přímá volba jen rozdělila společnost. Kritičtí byli i další občanští demokraté. Podle Ivana Adamce není předloha systémová změna, ale jen proklamace, a Jan Bauer mluvil o zmetku.

Místopředsedkyně klubu ČSSD Kateřina Valachová se obává chaosu. „Je to zajíc v pytli, u kterého nevíme, co udělá,“ uvedla. Její stranický kolega Jan Birke řekl, že je nejhorší měnit něco, co bez problému funguje. „Zákon nepřinese přímou volbu starostů, ale rozvrat komunální politiky,“ uvedl předseda poslanců STAN Jan Farský.



Naopak poslanci SPD návrh hájili. „Prostřednictvím přímé volby je možné vytvořit osobnost se silným mandátem pod přímou kontrolou veřejnosti,“ řekl Radek Rozvoral. Okamura tvrdí, že přímá volba by přispěla k obrodě správy věcí veřejných a byla by prvním krokem k odvolatelnosti politiků.