Dvě třetiny občanů jsou pro zákaz kouření v restauracích, řekl ministr

Průzkum pro ministerstvo udělala agentura STEM na přelomu března a dubna a ptala se 1 033 občanů starších osmnácti let.

Návrh, jímž se téměř devět desítek poslanců z osmi sněmovních stran – tedy ze všech, kromě KDU-ČSL – snaží tento zákon zrušit, by podle Vojtěcha měl být zamítnut hned na začátku projednávání.

Zamítavé stanovisko k zákonu zaujala i vláda Andreje Babiše v demisi a Vojtěch na dotaz iDNES.cz řekl, že na odmítnutí zákona se shodl i poslanecký klub ANO. Dodal, že i když nemůže garantovat, jak bude hlasovat každý jeden poslanec vládního hnutí, věří, že zákon by neměl projít. K tomu by měl napomoci i verdikt Ústavního soudu z tohoto týdne.

„Je třeba říci, že zákon platí jedenáct měsíců. Měnit zákon po tak krátké době bez komplexního vyhodnocení je špatně,“ řekl. Připomněl, že zákon je klíčový v prevenci chorob spojených s kouřením. „Ročně u nás zemře plný autobus lidí na nemoci spojené s kouřením,“ uvedl Vojtěch.

„Ve Spojených státech, o nichž nikdo nepochybuje, že jsou svobodnou zemí, si nezapálíte ani v restauraci, ani ve veřejném parku,“ uvedl lékař, plicní chirurg Pavel Pafko.

Podle návrhu 86 poslanců by se majitelé barů a výčepů do 80 metrů čtverečních mohli rozhodnout, že jejich podnik je kuřácký. „S tím, že by se tam nesmělo v takové chvíli vydávat jídlo,“ uvedl dříve poslanec ODS Marek Benda, iniciátor pokusu vrátit kouření do restaurací. Dalším navrženým principem je zrušení odpovědnosti hostinského za to, jestli nalije alkohol dospělému, který pak bude vykonávat činnost, při níž by mohl někoho ohrozit.

Zákaz kouření v restauracích je v evropských zemích běžný, v České republice platí teprve od konce loňského května. Prosadila to po mnoha letech bojů o toto téma až vládní koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL.