Okamura navrhl zmrazit platy politiků. Já chci přidat, řekl poslanec Pávek

„Možná by to šlo zamrazit jen vedení Sněmovny,“ přidal se šéf lidovců Pavel Bělobrádek. „Já chci přidat. Stojím tady a jako možná jediný říkám, že chci přidat,“ prohlásil poslanec za hnutí STAN Petr Pávek.



Šéf poslanců Pirátů Jakub Michálek navrhl, aby se plat politiků odvíjel od průměrných platů v celé ekonomice.



„Nejsme tady od toho, abychom rozhodovali o svých platech. Ten systém je nastaven a běží,“ řekl šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. Poslanci projednávají návrh zákona, který má zabránit tomu, aby platy politiků vzrostly od ledna příštího roku o dvacet procent.



Základní plat poslance je nyní 75 900 korun hrubého měsíčně a paušální náhrady na dopravu, stravu a reprezentaci až 39 400 korun. Od ledna příštího roku by základní plat poslance mohl být podle platného zákona 83 400 korun a náhrady mají vzrůst až na 43 300 korun. Ve skutečnosti bere většina poslanců více peněz a to kvůli příplatkům za funkce ve výborech či klubech. U ministrů by se základní plat zvýšil ze 144 700 na 159 100 korun a náhrady z 21 100 na 23 200 korun.

Podstatou vládního návrhu je zachování 2,5násobku průměrné nominální měsíční mzdy fyzických osob v nepodnikatelské sféře jako základu, ze kterého se odvozuje plat politiků.

Podle platného zákona by měl koeficient vzrůst od ledna na 2,75. Zachování stávajícího koeficientu by znamenalo roční úsporu v řádech desítek milionů korun.

Konečné hlasování o zákonu bude ve Sněmovně v listopadu. Pak nová pravidla bude muset ještě schválit Senát. Když v návrhu cokoli změní, vrátí se návrh poslancům. Stále tak není jisté, že změny projdou do 31. prosince a platy poslanců a senátorů nevzrostou přece jen tak, jak to říká nyní platný zákon, čemuž chce vláda zabránit.