Český velikán Jára Cimrman zaměstná i nového ministra kultury

Původně byla petice určena bývalému ministru kultury Danielu Hermanovi z KDU-ČSL, ale zapadla. Syn režiséra cimrmanovských děl Ladislava Smoljaka se minulý týden obrátil na Válkovou a ta získala podporu kolegů z petičního výboru, aby požadavky na změnu autorského zákona řešila s ministrem kultury Šmídem.

„Žádáme vás, abyste se zasadil o rozumné změny autorského zákona, aby Jára Cimrman nemusel o naší zemi hovořit jako o prohnilé česko-autorské monarchii,“ píše se v textu petice, která je postavená na tom, že fiktivní český génius Cimrman nežije prokazatelně více než 70 let a přesto z užití jeho díla plynou některým lidem odměny, takzvané tantiémy.



Petice proto požaduje, aby novela autorského zákona dala autorům možnost vzdát se ještě za života, případně ze závěti majetkového autorského práva, aby byl zrušen poplatek z prodeje nosiče a kopírovacího stroje a aby byl autorský zákona celkově výrazně zjednodušen, aby byl běžně srozumitelný.

Podle dopisu Smoljaka poslancům má snaha o novelu autorského zákona prospět takzvané malé kultuře, místům, pro které jsou koncerty, kina a divadla příliš drahá. „Často zde žijí ochotníci, kteří jen z elánu pro své sousedy hrají divadlo, přesto musí držitelům práv, jejich agenturám a také mnoha právníkům z velkých měst odvádět příslušné desátky,“ píše se v dopise, který minulý týden dostali poslanci a jehož kopii má iDNES.cz k dispozici.



„Dokud budou do nastavování pravidel pro všechny mluvit především obchodníci s uměním a jejich advokáti, v praxi se nic nezmění. Ti totiž fakticky rozhodují o tom, kterým kmotrům odklánět veřejné prostředky,“ napsal Smoljak poslancům a žádá je, aby učinili Českou republiku opět poctivou.

„Domníváme se, že je nehodno našeho národního velikána, aby čeští autoři byli svázáni byrokratickými okovy ve stylu Rakouska-Uherska tak dlouho od své smrti. A ten, kdo se těchto sešněrovaných majetkových autorských práv chce vzdát, naráží na samé překážky,“ píše se v petici, kterou hájil syn režiséra cimrmanovských děl již před dvěma lety společně s Piráty.



„Jako držitelé většinových práv to považujeme za chvályhodné. Sami to také děláme, ale jiným způsobem, aniž bychom se svých autorských práv vzdávali,“ reagoval na to tehdy Zdeněk Svěrák, spoluautor děl opřených o jméno fiktivního českého génia Járy Cimrmana.



Válková nedostala od petičního výboru termín, do kdy má podnět na změnu autorského zákona s ministrem kultury projednat.

Filip Smoljak u hradeckého krajského soudu (březen 2018)