Na péči pro těžce postižené půjde o 1,8 miliardy korun navíc

O schválení návrhu na navýšení příspěvku žádali handicapovaní lidé poslance už ve středu ráno, když zákonodárci docházeli do Sněmovny. Petici za navýšení příspěvku podepsalo přes deset tisíc lidí.



„Zatímco ekonomicky republika vzkvétá, lidé se zdravotním postižením zažívají opačný vývoj. Hodnota příspěvku od roku 2006 výrazně poklesla,“ popsal iDNES.cz ředitel sdružení Asistence Erik Čipera, proč je nutné částku zvýšit. Méně peněz se pak odráží v tom, že klienti si mohu dovolit o desítky hodin asistenční péče méně, než před zhruba deseti lety.

„Příspěvek na péči je jediným příjmem pro neformální pečující, kteří jsou k dispozici 24 hodin denně a v porovnání s náklady pobytových služeb šetří státnímu rozpočtu významné částky,“ uvedl Čipera.

Senátoři proto navrhli poslancům, aby schválili navýšení příspěvku o několik tisíc pro postižené osoby. Pro lidi ve ve čtvrtém stupni závislosti, což je nejhorší stav, se má příspěvek zvýšit o šest tisíc na 19 200 korun.

Jana Maláčová (Twitter) @JMalacova Sněmovna právě schválila návrh ČSSD na zvýšení příspěvku lidem pečujícím o své blízké se 3. a 4. stupněm postižení! 85 tisíc lidí dostane o 4000 až 6000 korun navíc. Můžeme si to dovolit – minulý rok jsme ušetřili na dávkách v hmotné nouzi 1,2 mld. Letos to vypadá na 2,2 mld! https://t.co/Kcl11LmXDR 4 lidé to sdílejí odpovědětretweetoblíbit

„Navýšení příspěvku se dotkne 25 tisíc osob, což znamená navýšení rozpočtu o 1, 8 miliardy korun. Cílem tohoto návrhu je řešit právě osoby s nejvyšší mírou podpory, kteří se nacházejí v tíživé sociální a zdravotní situaci a zajistit tímto, aby mohli zůstávat právě v domácím prostředí,“ popsala návrh senátorka Emilie Třísková (ČSSD).

Navýšení příspěvku podpořilo i ministerstvo práce a sociálních věcí, v jehož čele je ministryně Jana Maláčová (ČSSD). „Jedná se o peníze na neformální péči. Je to typ péče, který bude v příštích letech a desetiletích nabývat na důležitosti,“ řekla Maláčová.

Bude potřeba rozvoj sociálních služeb

V současnosti je podle ní pětina obyvatel Česka starších 65 let, v roce 2030 to bude čtvrtina a v roce 2050 to už bude třetina obyvatelstva. Zároveň v roce 2050 bude každý desátý občan České republiky starší 85 let.

„To znamená, že budeme mít téměř milion obyvatel nad 85 let. Už z těchto čísel je jasné, že se nebudeme moci soustředit pouze na pobytová zařízení, ale také na rozvoj ambulantních sociálních služeb a také na podporu neformálních pečovatelů, doplnila Maláčová.