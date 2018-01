VIDEO: Černochová se zamotala do slov o Star Wars, Pirát jen kroutil hlavou

Zatímco ostřílení političtí matadoři jsou zvyklí, že u řečnického pultu ve Sněmovně nepadají vždy jen relevantní informace, pro politické nováčky to může být šok. Je to patrné i z reakce Piráta Pikala, kdy to v jednu chvíli téměř vypadalo, že ho slova Černochové fyzicky bolí.

„Pokud jste viděli aspoň prvních deset minut Hvězdných válek, tak víte, že i ty útoky v tom kyberprostoru vyžadují reakci v reálném prostoru. A reakce v reálném prostoru se dá udělat dvojím, trojím způsobem: Buď ze vzduchu, ze země a nebo z vody, z podzemě,“ řekla ve středu u řečnického pultu Černochová, když hájila novelu zákona o zajišťování obrany.

Dodala, že ať se bude dít cokoli, vždycky budou potřeba vojáci oblečení a vybavení technikou, která odpovídá 21. století.



Pikal: Už jsem se neudržel

Pikal v tu chvíli schůzi vedl, a proto měli všichni v sále možnost vidět jeho výraz, když poslankyně spojila kyberprostor s Hvězdnými válkami. Nejdříve schoval obličej v dlaních, poté je rozhodil s nechápavým výrazem.



Místopředseda Sněmovny iDNES.cz přiznal, že jeho reakce byla autentická. Na poslankyni ale nechtěl reagovat, protože diskuse už podle něj byla i tak dlouhá. „Nechtěl jsem ji natahovat další relevantní poznámkou, například o tom, že ve Hvězdných válkách se v kyberprostoru vůbec nebojuje. Nebo že když na vás někdo zaútočí v kyberprostoru, tak skutečně máte tři možnosti, a to vytahat ven kabely nebo odstavit systém z elektrické sítě nebo se útočníka snažit udržet, identifikovat odkud útočí a možná jej izolovat,“ vysvětlil Pikal.

Na závěr poznamenal, že se snaží na řečníky nijak výrazně nereagovat, ať už s nimi souhlasí, či nesouhlasí. V tomto případě se to ale podle něj nedalo vydržet. Celý den byl prý plný podobných výroků, a proto se už neudržel.

Útok v kyberprostoru vyžaduje reakci v reálném prostoru

Server iDNES.cz požádal Černochovou o vysvětlení jejího výroku, jak je možné bránit se kyberútoku se zbraní v ruce. V reakci na to poslala zprávu: „Přehrajte si nejprve celé moje vystoupení, které bylo reakcí na jiného kolegu, a pak mi položte inteligentnější otázku.“



Černochová ve svém projevu reagovala na slova poslance Roberta Králíčka (ANO), který chtěl, aby se novela zákona o zajišťování obrany ČR schvalovala později i s ohledem na to, že se skutečné hrozby přesouvají do kyberprostoru a technika zastarává.

Tím vyvolal diskusi mezi poslanci, jestli vojáci vědí, jak důležitá je kyberbezpečnost. Černochová mu pak odpověděla, že ministerstvo obrany přijalo různé strategické dokumenty a má i koncepce, které počítají se všemi hrozbami. Podle ODS by v armádě měli být nejen vojáci, ale i lékaři, tankisté a odborníci na kyberbezpečnost. Měli by být tedy připravení na všechny hrozby. Pak dodala, že i když útok začne v kyberprostoru, tak vyžaduje reakci v reálném prostoru.