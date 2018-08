Poslanci chtějí lépe zajistit parlament proti riziku teroristického útoku

„Sídlo Parlamentu České republiky je v porovnání s jinými parlamenty v Evropě jedno z nejméně chráněných míst. Když jsem viděl, jak je chráněná americká ambasáda, kde kontrolují auta, která projíždějí kolem, tak jsem byl udivený, že před Sněmovnou klidně může zaparkovat dodávka, která bude v sobě mít trhavinu a může to tam bouchnout,“ řekl iDNES.cz poslanec za hnutí ANO Milan Brázdil.

Myšlenka ochranné zóny kolem Sněmovny pochází ještě z volebního období, kdy na její realizaci podle Brázdila už nezbyl čas. Jedná se o možnou změnu zákona o sídle Parlamentu. „Kluby mají tu věc prodiskutovat a říci, zda je to žádoucí, nebo ne. „Jde o to, aby tam nemohl projet, kdo chce,“ uvedl Brázdil.

Stačí dodávka s výbušninami a máme po Parlamentu, řekl Koten

„Policisté hlídají okolo, jenže jednací sál je přímo do ulice. A v případě, že by chtěl někdo spáchat teroristický útok, tak stačí, aby tam postavit jakoukoli dodávku naplněnou výbušninami a máme po Parlamentu i po poslancích. Takže ten režim by se měl nějakým způsobem změnit,“ řekl iDNES.cz šéf výboru pro bezpečnost Radek Koten. „Když náš Parlament navštívili Izraelci, tak absolutně nechápali, že jednací sál a jiné jednací místnosti mají okna do ulice,“ dodal Koten.

Ochranná zóna by zahrnovala Sněmovní, Tomášskou, Thunovskou a Zámeckou ulici, část Letenské ulice mezi Malostranským náměstím a Josefskou, ulici U Zlaté studně a Malostranské a Valdštejnské náměstí. Parkování v zóně by bylo možné se souhlasem sněmovního kancléře. Logicky by tak na souhlas s parkováním dosáhli nejsnáze právě poslanci.

Člen bezpečnostního výboru za Piráty Lukáš Kolářík je k užitečnosti chystaného opatření mírně skeptický. „Teroristi nejsou hloupí. Když na něco útočí, tak si vybírají takový cíl, aby způsobili co největší poškození nebo citovou újmu lidem, kteří žijí v té lokalitě. Obávám se, že jsou natolik chytří, že by si nevybrali Parlament jako cíl svého útoku, protože většina národa kromě blízkých rodinných příslušníků poslanců by jásala radostí,“ uvedl Kolářík.

„Nejsem si jist, jestli rozšiřovat to zabezpečení, ale pokud se kolegové domnívají, že ano, tak bych s nimi souhlasil,“ připustil.

Mezi poslanci z bezpečnostního výboru však převažuje názor, že Sněmovnu je třeba lépe chránit. „Ne proto, že by se poslanci báli, že by chtěl někdo na ně páchat teroristický útok, ale spíše proto, že to je běžné zabezpečení v civilizovaných zemích, kde sídlí Parlamenty takhle v centru,“ uvedla ve čtvrtek poslankyně Jana Černochová z ODS.

Všichni podle ní udělají maximum pro to, aby to minimálně omezilo lidi, kteří tam bydlí. Jde o to, aby si tam nezkracovali cestu řidiči, kteří by do oblasti ani vjíždět nemuseli,“ řekla Černochová. Jedno z ochranných opatření by měly být bezpečnostní sloupky, které by byly propojené s kamerovým systémem a mohly by na nějakou dobu zamezit ve vjezdu. „Když jedete do izraelského Knesetu, tak tam máte tři kontroly, než vás vůbec vpustí na nějakou dostupnou vzdálenost k tamním poslancům,“ argumentuje.

„Já jsem tomu nakloněn. Je lepší rizikům přecházet, než to řešit ex post,“ podpořil vznik ochranné zóny Sněmovny i komunista Zdeněk Ondráček.

Neměla by to být uzavřená zóna, řekl Rakušan. Lidovci jsou proti

Rezervovanější postoj má první místopředseda STAN Vít Rakušan. „Chápu, že nějaká bezpečnostní rizika teď objektivně zvýšená jsou. Umím si představit kontrolu vjíždějících vozidel, to by asi logiku mělo, ale neměla by to být nějaká neprůchozí, uzavřená zóna,“ řekl.

Jasně se proti změně postavili lidovci. „My jsme to řešili u nás na klubu a nevidíme důvod, abychom zpřísňovali bezpečnostní pravidla,“ prohlásil předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek.

Vyjádření politiků naznačují, že by změna zákona mohla projít. Teď jde o to, jestli ji budou prosazovat ve chvíli, kdy nebude jednomyslná shoda všech stran ve Sněmovně.