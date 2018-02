Je to paskvil, odmítají poslanci Okamurův návrh obecného referenda

„Jsme přesvědčeni, že návrh obecného referenda z pera pana Okamury je návrh vedoucí k czexitu. Případné vystoupení z Evropské unie by pro Českou republiku bylo katastrofou,“ řekl předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. Jeho strana bude ve Sněmovně prosazovat zamítnutí návrhu SPD.

Proti tomu, jak si SPD obecné referendum představuje, vystoupil i první místopředseda hnutí STAN Vít Rakušan. „Je to právní paskvil,“ uvedl.

„Návrh má tolik vad, je to katastrofální paskvil, má tolik vnitřních chyb, že to je třeba odmítnout a předložit návrh nový,“ řekl předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. I lidovci navrhnou odmítnutí návrhu, uvedl šéf klubu Jan Bartošek. „Referendum je dobré na obecní úrovni, na celostátní úrovni by to měl být nástroj výjimečný,“ řekl Bělobrádek.

Vlastní návrh ČSSD bude počítat s 850 tisíci podpisy

„Návrh SPD je neopravitelný,“ uvedl šéf ČSSD Jan Hamáček. Jeho strana předloží vlastní verzi zákona. K vyvolání referenda by bylo třeba 850 tisíc lidí a také bude obsahovat negativní vymezení, o čem by referendum nesmělo být.

Podle Okamurova hnutí by totiž referendum mohlo vyvolat už 100 tisíc lidí a mohlo by se hlasovat i o mezinárodních závazcích České republiky. Z toho důvodu je návrh SPD nepřijatelný také pro vládní hnutí ANO. Proto šéf ANO a premiér v demisi Andrej Babiš žádá, aby Okamura svůj návrh přepracoval.

„Je to klíčový bod našeho hnutí,“ hájil Okamura návrh své strany. Zářil spokojeností nad tím, protože iniciativa SPD nespadne nyní pod stůl. Projednávání zákona bude podle něj přerušeno do příští schůze, aby mezitím proběhl speciální seminář o obecném referendu. Podle Heleny Válkové z klubu ANO je druhou možností to, že bude zákon vrácen k přepracování.

Zákon o obecném referendu je pro Okamuru klíčovou podmínkou pro toleranci vlády Andreje Babiše. A Okamura v úterý zamířil za poslanci ANO, aby je přesvědčil, ať nechají návrh poslanců SPD projít alespoň do druhého čtení.