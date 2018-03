Nevycházíme z filozofie, že každý krade, hájí autoři návrh změnit EET

10:02 , aktualizováno 11:04

Návrh, podle kterého by mohli být od povinnosti elektronické evidence tržeb osvobozeni podnikatelé s ročním obratem do milionu, podpořili v prvním čtení poslanci. Chtějí to opoziční poslanci. „Nevycházíme z filozofie, že každý v této zemi krade. Malí podnikatelé jsou ti, kteří dávají naší zemi dynamiku,“ řekl Vít Rakušan z hnutí STAN.